¿En qué puesto está Argentina? el ranking que califica los mejores partidos del Mundial 2026

El Mundial 2026 se encuentra en la fase de cuartos de final, y es indudable que se han vivido partidos emocionantes de principio a fin, con polémicas, goles de último minuto y actuaciones elogiables de varios jugadores.

Hasta el momento se han disputado 97 de los 104 partidos de la Copa del Mundo, y aunque no todos han captado la atención del público, ha habido otros que ya quedaron en la memoria de los aficionados al futbol.

La fiebre mundialista ha alcanzado incluso sitios que, en un principio, no se especializan en este deporte. Tal es el caso de la página Series Graph, que da a los usuarios la oportunidad de calificar series, películas y hacer críticas o comentarios de sus episodios favoritos.

Ahora, Series Graph ha abierto un curioso ranking para que los aficionados al Mundial califiquen los mejores partidos del torneo, con una valoración que va de 0 (nada emocionante) a 10 (emocionante).

Según recogió el medio Infobae, estos son los tres mejores partidos del Mundial 2026, de acuerdo con la calificación de los usuarios en Series Graph.

En tercer lugar, con una puntuación de 9.4 puntos, figura el partido entre Argentina y Egipto. El encuentro, en el que la Albiceleste remontó un 2-0, también estuvo marcado por las polémicas y las jugadas salvadoras de último minuto.

En segundo lugar, con 9.5 puntos, se ubica el partido entre México e Inglaterra. El resultado fue un 3-2 a favor de los ingleses, pero dejó momentos emocionantes, como los penales anotados por ambos equipos y los esfuerzos de los mexicanos en los últimos minutos para tratar de remontar el partido.

Por último, el mejor partido del Mundial, según el sitio web, con una puntuación de 9.8 puntos, es el de Argentina contra Cabo Verde. Aunque la Albiceleste ganó el encuentro por 3-2, Cabo Verde se robó el corazón de los aficionados. Además, su segundo gol es considerado por muchos como el mejor del Mundial.

🍿🏆 El sitio ‘Series Graph’ permite a los usuarios PUNTUAR los partidos del Mundial, y los tres mejores hasta el momento fueron:



🥇 Argentina - Cabo Verde [9.8]

🥈 México - Inglaterra [9.5]

🥉 Argentina - Egipto [9.4]



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Otros partidos que obtuvieron una puntuación de nueve puntos, pero quedaron por debajo de los tres primeros, fueron Inglaterra-Croacia, Portugal-Croacia y Bélgica-Senegal.

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