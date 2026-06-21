EN VIVO | Bélgica vs. Irán: siga las incidencias del partido desde Los Ángeles

Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) por la segunda jornada del Grupo G del Mundial de la FIFA 2026. El partido comienza a las 13 horas de Guatemala y representa una oportunidad clave para ambos equipos tras sus empates en la primera fecha.

Los Diablos Rojos llegan con un punto después de empatar 1-1 frente a Egipto en Seattle. Pese a contar con una de las plantillas más experimentadas del torneo, Bélgica no logró imponer condiciones y necesitará mejorar su efectividad para asumir el control del grupo.

Irán también suma un punto tras empatar frente a Nueva Zelanda. El conjunto asiático, reconocido por su disciplina táctica y solidez defensiva, intentará sorprender a uno de los favoritos del grupo. Dirigido por Amir Ghalenoei, ha demostrado capacidad para competir frente a selecciones europeas y buscará aprovechar los espacios que pueda conceder Bélgica.

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