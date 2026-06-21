Fútbol Internacional
EN VIVO | Bélgica vs. Irán: siga las incidencias del partido desde Los Ángeles
Bélgica e Irán se enfrentan en el SoFi Stadium de Los Ángeles por la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026. Siga aquí el minuto a minuto, las alineaciones, los goles y las principales incidencias del encuentro.
El portero de Irán, Alireza Beiranvand (i), es derribado por Romelu Lukaku, de Bélgica (oculto), durante el partido de la fase de grupos del Mundial FIFA 2026 entre Bélgica e Irán, en Los Ángeles, Estados Unidos. Foto Prensa Libre: EFE.
Bélgica e Irán se enfrentan este domingo 21 de junio en el Estadio Los Ángeles (SoFi Stadium) por la segunda jornada del Grupo G del Mundial de la FIFA 2026. El partido comienza a las 13 horas de Guatemala y representa una oportunidad clave para ambos equipos tras sus empates en la primera fecha.
Los Diablos Rojos llegan con un punto después de empatar 1-1 frente a Egipto en Seattle. Pese a contar con una de las plantillas más experimentadas del torneo, Bélgica no logró imponer condiciones y necesitará mejorar su efectividad para asumir el control del grupo.
Irán también suma un punto tras empatar frente a Nueva Zelanda. El conjunto asiático, reconocido por su disciplina táctica y solidez defensiva, intentará sorprender a uno de los favoritos del grupo. Dirigido por Amir Ghalenoei, ha demostrado capacidad para competir frente a selecciones europeas y buscará aprovechar los espacios que pueda conceder Bélgica.
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