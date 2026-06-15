EN VIVO | Sigue el minuto a minuto de Irán vs. Nueva Zelanda en Los Ángeles

Irán llega como favorito. La selección dirigida por Amir Ghalenoei disputa su séptima Copa del Mundo y cuenta con un plantel que combina experiencia internacional y jugadores con recorrido en ligas europeas.

Mehdi Taremi, capitán y principal referencia ofensiva, encabeza un equipo que también tiene como figuras al guardameta Alireza Beiranvand, al defensor Shojae Khalilzadeh y al mediocampista Saman Ghoddos.

Los iraníes finalizaron en el primer lugar de su grupo de las eliminatorias asiáticas y buscarán dar un paso importante hacia la clasificación a la fase eliminatoria, una instancia que nunca han alcanzado en una Copa del Mundo.

Nueva Zelanda afronta su tercera participación mundialista, después de las ediciones de 1982 y 2010, con el objetivo de conseguir la primera victoria de su historia en el torneo.

Los All Whites, dirigidos por Darren Bazeley, tienen en Chris Wood, delantero del Nottingham Forest y máximo goleador histórico de la selección, a su principal referente. También destacan jugadores como Liberato Cacace y Sarpreet Singh.

La selección oceánica apostará por el orden defensivo y las transiciones rápidas para intentar sorprender a uno de los favoritos del grupo.

El partido marca el inicio del recorrido de ambas selecciones en un Grupo G que también integran Bélgica y Egipto.

El árbitro del encuentro será el mexicano César Arturo Ramos.