La Eurocopa 2024 tuvo un inicio prometedor, con goles y las figuras de los locales siendo los principales protagonistas del repaso futbolístico en Munich contra los escoceses que pese al esfuerzo no tuvieron oportunidad.

Antes del emocionante encuentro también hubo un hermoso y emotivo acto de ceremonia en donde se le rindió homenaje a la leyenda teutona, Franz Beckenbauer; los jugadores de Julian Nagelsmann salieron motivados a darle un verdadero espectáculo para despedir con honor al "Kaiser".

Si por algo destaca esta nueva generación de futbolistas alemanes es por la increíble gestión de los equipos nacionales por dar rodaje a los jugadores jóvenes que han estado brillando.

El promedio de edad de la Selección alemana es de 28.5 años, los deja como la selección más veterana de la Eurocopa 2024.

Sin embargo, los más jóvenes fueron los que deslumbraron con su talento, dando en la previa de qué hablar, si Wirtz, Musiala y Havertz podían jugar juntos y le demostraron a los que dudaban que eso no será un problema en el futuro.

El primer gol fue de Florian Wirtz que lo colocó como el futbolista más joven en anotar el primer gol de una Eurocopa en la historia del certamen; Kai Havertz, Jamal Musiala y los veteranos Niclas Füllkrug y Emre Can concluyeron la goleada y Antonio Rüdiger con un autogol descontó para los escoceses.

Este triunfo significó el mayor triunfo de la historia del campeonato continental en un partido inaugural, en cada una de las diecisiete ediciones, desde 1960 hasta la actualidad, al superar al 0-3 de Italia a Turquía de 2021.

La jornada continuará el sábado 15 de junio con el cierre del Grupo A, Hungría vs Suiza (7 horas); y con los partidos del grupo B, España vs Croacia (10 horas) e Italia vs Albania (13 horas).

Escocia tuvo un espectador único, pese a la dolorosa derrota tuvo en las gradas animando, aparte de su afición al exentrenador histórico del Manchester United y escocés de nacimiento, Sir Alex Ferguson.

