Fallece el ‘Tata’ Brown: Así fue el gol que anotó para Argentina en México 86

José Luis 'Tata' Brown en la final de México 86. (Foto Prensa Libre: Olé).

El defensor abrió el marcador, de cabeza, en la final ante los alemanes en la copa del mundo México-1986, que terminó 3-2 a favor de la albiceleste.

“Un día de máxima tristeza para la familia Albirroja, nos deja nuestro gladiador José Luis Brown. Su memoria y su amor por el club perdurará eternamente”, tuiteó la entidad donde brilló y fue campeón argentino en 1982.

En enero pasado, el ‘Tata’ había sido hospitalizado de urgencia por un cuadro de deshidratación aguda producto del Alzheimer que padecía.

Desde entonces su salud se fue desmejorando y en los últimos tiempos ya no reconocía a sus hijos, según ellos mismos revelaron.

Además de alzar la copa en 1986 junto a Diego Maradona, Brown anotó uno de los tres goles argentinos de la final ante Alemania (3-2).

Al enterarse en enero de la internación de su compañero en la Albiceleste, el legendario Maradona le dedicó un mensaje en Instagram.

“Sin José Luis Brown, no hubiésemos ganado nunca la Copa del Mundo en 1986. Vos nunca te quejabas de nada, Tata. Estabas siempre con buena onda. Aunque sabías que no ibas a ser titular en México, te entrenabas durante los viajes, en los pasillos de los aviones, parar recuperar tu rodilla. Eras vos el que nos daba fuerza a nosotros, y no al revés”, escribió.

“¿Te acordás lo que te decía antes de cada partido? ‘¡Dale Tata, que si vos jugás bien, yo juego bien!’ ¡Dale Tata!”, agregó Maradona sobre el defensor.

“Empujo a Diego”

En una entrevista con ESPN hace algunos años recordó cómo fue su gol.

Así relato Brown aquella jugada el 29 de junio de 1986 en el Estadio Azteca: “A mí se me metió Diego adelante, y Burru que le pega bien fuerte con comba. Cuando empiezo a tomar carrera, lo miro a Schumacher y digo: ‘no llega’. Yo voy corriendo, lo empujo a Diego, lo tiro, y le meto el frentazo. Ahí ya no miraba más la pelota, salí a festejar el gol”.

El exjugador de Estudiantes, Racing y Boca también recordó por qué eligió seguir jugando pese a la luxación de hombro que sufrió.

“Este viene (un jugador alemán), me choca y me pega en la articulación. Tenía toda esta zona, los bíceps, la articulación… un dolor insoportable. Entonces, yo lo miro al doctor y le digo: ‘doctor, ni se le ocurra sacarme’. Me mordí la camiseta, puse el dedo adentro y seguí jugando”, señaló Brown.

Concluyó: “Pasé por un millón de cosas difíciles… ¿y qué? ¿Iba a dejar de jugar una final del mundo por un golpe en el hombro? ¡Ni loco! Vos no te das una idea del orgullo que yo siento de haber hecho un gol en la final del mundo para mi país”.

Su trayectoria

Brown debutó en primera división en 1975 en Estudiantes, y siete años más tarde se convirtió en un emblema del club, como capitán del campeón de los torneos Metropolitano de 1982 y Nacional de 1983, bajo las órdenes del DT Carlos Bilardo, quien luego lo llevó a la selección.

En 1983 fue transferido al Club Atlético Nacional de Colombia y dos años más tarde regresó a Argentina para jugar en Boca Juniors y en 1986 en Deportivo Español.

En 1987, jugó en el Stade Brestois de Francia y en 1989 en Real Murcia de España. En su vuelta a Argentina, militó en las filas de Racing Club entre 1989 y 1990.

En la selección argentina, jugó en total 36 partidos y anotó un solo gol, el histórico ante Alemania en la final de México 1986.

En 2008, dirigió con Sergio ‘Checho’ Batista la selección Sub23 que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín-2008, con Lionel Messi, Juan Román Riquelme y Sergio Agüero en el equipo.

En 2013, tuvo su último cargo, cuando condujo técnicamente al club FerroCarril Oeste, del fútbol de ascenso.

