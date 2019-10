Italia regresa al primer plano con la clasificación para la Eurocopa 2020

Italia se une a Bélgica, primera clasificada para la Eurocopa. Con este pase borra el mal recuerdo del Mundial de Rusia 2018, del que se quedó fuera en un play off contra Suecia.

Con una camiseta verde, que solo había utilizado una vez en su historia, en 1954, Italia domó a una Grecia más fiera de lo predecible, para consolidarse como el mejor equipo del grupo J.

Siete victorias en siete partidos que le aseguran una de las dos primeras plazas. Además asegurará el primer puesto si el martes bate a Liechtenstein, a priori una formalidad.

Con su pase Italia regresará a Roma, donde jugará al menos dos de los tres partidos de la fase de grupos en la Eurocopa 2020.

Este sábado, en el Olímpico de la capital italiana, 55.000 espectadores presenciaron el regreso de su selección a las grandes competiciones.

#EuropeanQualifiers🇪🇺

📸 An emotional night at #Rome's #StadioOlimpico.

Superb support from the fans and a huge achievement for the team, who qualify for #EURO2020 with 3⃣ games to spare.

Keep marching forwards! 👏👏👏#VivoAzzurro 🇮🇹#ItalyGreece🇬🇷 #ITAGRE pic.twitter.com/WC2maFOd1Q

— Italy (@azzurri) October 12, 2019