La desafortunada foto de Querétaro en un ring que ha desatado las críticas en redes sociales

La imágen recién vio la luz el viernes último y no envejeció bien , pues el fotógrafo eligió usar un ring de lucha para retratar a los futbolistas del club y a su entrenador, el argentino Hernán Cristante.

“Gallos de Pelea“, era el mote con el que la escuadra de Cristante se autodenominó este 4 de marzo en el Corregidora.

“La unión y lucha son dos de los emblemas de nuestro Club desde su fundación, valores que son imprescindibles en los jugadores que defienden los colores azul y negro y que hoy, se transpiran en cada uno de los partidos que enfrentamos”, se podía leer en el comunicado que sacaron ese día desde su twitter oficial.

Al final, la fotografía resultó, tanto, desafortunada como premonitoria, ya que solo un día después se desató el lamentable suceso entre barras de ambos equipos.

Hasta el momento, tanto las autoridades de gobierno y de la Liga MX niegan que existieran muertos. Aún con toda la evidencia que existe en redes sociales, las versiones oficiales insisten en que solo hay 22 heridos de gravedad.

¡Acá todos son unos verdaderos #GallosDePelea y forman parte del bando queretano! 🇪🇪 ¡Qué se sienta ese apoyo para el mejor equipo! #OrgulloDeGallo pic.twitter.com/wy0uvfNAXd — Gallos Blancos (@Club_Queretaro) March 5, 2022

La jornada nueve ya no se terminó de jugar y se dio a conocer que el futbol no volvería a tener actividad hasta que se resolviera qué sucedió. Además el presidente de la liga mexicana, Mikel Arriola oficializó que las barras visitantes no podrían volver a ingresar a los estadios rivales.

Lucharaaaan a dos de tres caídas… 🗣️🎙️🤼‍♂️ ¿Tiene @Club_Queretaro la mejor foto oficial de la @LigaBBVAMX? 🤔 pic.twitter.com/e33UDj1Wrt — TNT Sports México (@tntsportsmex) March 5, 2022

¡Unos gallos de pelea! 😎💥 Espectacular la foto oficial para la temporada de @Club_Queretaro 📸 🐓https://t.co/fBBCH2fjAo pic.twitter.com/AFjUZkuQrd — Futbol Picante (@futpicante) March 5, 2022

¡QUÉ POSTAL DEL CLUB QUERÉTARO! 🤩💯 👉 Posando como auténticos gallos de pelea en la foto oficial del Grita México C22 🗣️🇲🇽 👏 Palmas para el @Club_Queretaro y su lucha 😏 en Liga MX al mando de su DT Hernán Cristante 🙌 #GallosxFOX 🐓 pic.twitter.com/fIhTg4TS0P — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 5, 2022