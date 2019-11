Marchisio: “El Barsa tendrá a Messi, pero para mí el mejor de la historia es Andrés Iniesta”

Lionel Messi y Andrés Iniesta, durante la época en que ambos jugaban en el FC Barcelona. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

“A mi me lo explican y no lo entiendo. ¿Cómo Iniesta no ganó un Balón de Oro? Iniesta tiene tres cerebros: uno en el pie derecho, otro en el izquierdo y otro en la cabeza. El Barsa tendrá a Messi, pero para mí el mejor de la historia es Andrés Iniesta”, aseguró el exmediocampista italiano.

El exjugador de la Juventus y la selección italiana también aseguró que “es impresionante lo fácil que puede jugar y enseñar a jugar al futbol. Él era el arma letal del Barcelona”, enfatizó.

Iniesta, quien anotó el gol que le dio la Copa del Mundo a España en Sudáfrica 2010 nunca pudo ganar el Balón de Oro, ese año se lo llevó Lionel Messi, una decisión que fue muy discutida.

Iniesta jugó 16 temporadas en el FC Barcelona, su última campaña en el cuadro culé fue la 2017-2018. Actualmente juega en Vissel Kobe de Japón.

