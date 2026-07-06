¿Mal augurio? La polémica frase de Fher Olvera, cantante de Maná, en el partido de México contra Inglaterra

La selección de México vio cómo el pasado 5 de julio sus esperanzas e ilusiones de lograr una clasificación histórica a los cuartos de final del Mundial se desvanecieron tras perder 3-2 ante Inglaterra, en un partido en el que los dirigidos por Javier "El Vasco" Aguirre lo intentaron por todos lados, pero su persistencia no dio frutos.

Con dos goles de Jude Bellingham y un penal anotado por Harry Kane, los ingleses silenciaron el estadio Azteca y acabaron con las posibilidades de México de avanzar, sobre todo porque "El Tri" se había convertido en una de las selecciones más destacadas del torneo.

Desde el inicio, el partido generó roces entre ambas aficiones, a tal punto que incluso celebridades intercambiaron mensajes en redes sociales. Ese fue el caso del cantante de la banda mexicana Maná, Fher Olvera, quien respondió a una publicación de Liam Gallagher, integrante de Oasis, en la que aseguraba que Inglaterra ganaría 5-0 a México.

En un principio, la respuesta del cantante mexicano parecía que sería el único momento viral en el que participaría. Sin embargo, durante el espectáculo del entretiempo del partido hizo un gesto que rápidamente se volvió viral en redes sociales e, incluso, provocó el rechazo de los aficionados mexicanos.

Todo comenzó cuando la banda interpretó la canción "El Rey", de José Alfredo Jiménez, popularizada por diversas versiones, entre ellas la de Vicente Fernández.

La elección de esta canción generó comentarios de rechazo e ironía entre la afición mexicana, que afirmaba que la letra aludía a una posible eliminación de México.

Sobre todo, el rechazo general surgió cuando Fher Olvera cantó la frase: "Yo sé bien que estoy afuera". Esto fue interpretado por muchas personas como un "mal augurio" para la selección mexicana.

MANÁ CANTO EN EL ENTRETIEMPO :



" YO SE BIEN QUE ESTOY AFUERA" 😂😂😂😂😂😂😂😂😂 ...



ESTE LA VIÓ.... pic.twitter.com/jS60wcqA8K — WALTER🇦🇷😎 (@Walterelunico71) July 6, 2026

Los comentarios no se hicieron esperar. Muchos se tomaron la frase con humor y otros la rechazaron.

"Se cargaron solitos a México", "Además de cantante es vidente" y "Maná sabía que México sería eliminado" fueron algunos de los comentarios publicados en redes sociales.

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