México supera a Canadá y ratifica su favoritismo para ganar la Copa Oro 2019

Andrés Guardado, quien ingresó de cambio al minuto 37, fue el motor de la segunda victoria del Tri en el máximo certamen de la Concacaf.

El Principito consiguió un doblete, a los minutos 54 y 76, para el delirio de los más de 50 mil aficionados mexicanos que presenciaron el duelo frente a los canadienses.

El primer tanto del zurdo fue una auténtica obra de arte. Desde unos 25 metros sacó un riflazo inatajable para el cancerbero canadiense, Milan Borjan.

Antes, al 39, Roberto Alvarado se había encargado de colocar el primer tanto del partido.

Al 76, Guardado enganchó dentro del área rival y de derecha puso el tercer tanto para la causa azteca.

El gol del descuento lo consiguió el ariete Lucas Cavallini, al 74, quien aprovechó un error en salida del defensor Néstor Araujo.

GOAL CANADA!!! 🇨🇦@Nestor_14Araujo loses the ball to Jonathan David in defense, the young Canadian forward feeds Lucas Cavallini to cut Mexico’s lead in half. #MEXvCAN #GoldCup2019 #ThisIsOurs pic.twitter.com/FUAev1927F

— Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 20, 2019