“Mi salida a París no era algo que deseaba, no quería irme de Barcelona”: Messi revela detalles de lo que vivió con el PSG y confirma su alegría por jugar en la MLS con el Inter Miami

El argentino, campeón del Mundo en Qatar 2022, subrayó repetidamente en los 20 minutos de su rueda de prensa que su estancia en el París Saint Germain fue “complicada” y que ahora su familia y él están muy felices en Miami.

“Jugar en este país siempre estuvo en mi cabeza, siempre lo tuve en mente y estoy disfrutando del momento ahora”, afirmó Messi, que anotó nueve goles en sus seis primeros partidos con el Inter Miami.

“Mi decisión pasó por muchísimas cuestiones, lo pensamos y decidimos con mi mujer, mis hijos también fueron parte de la decisión. Simplemente vine acá a seguir disfrutando del futbol y elegí este lugar para este momento”, agregó el argentino.

Messi, que llegó al Inter Miami tras dos años en el París Saint Germain, insistió mucho en su “felicidad” por la nueva vida en Estados Unidos y reconoció que le encanta el cariño que recibe de la comunidad latina estadounidense.

“La ciudad es espectacular y te hace que puedas vivir el día tranquilo y con mucha felicidad. Es una ciudad de muchos latinos, el latino es mucho más cercano, más demostrativo, todo el tiempo te muestra cariño, cercanía”, dijo.

Messi consideró además que con su triunfo en la Copa del Mundo consiguió “todos los objetivos” que se había dado para su carrera y que, también por esa razón, ya no le da particular “importancia” al próximo Balón de Oro.

“Si bien es un premio importante, uno de los más lindos a nivel individual, nunca le di importancia, entre comillas. Lo más importante para mí siempre fueron los premios a nivel grupal. Tuve la suerte de haber podido conseguir todo en mi carrera, y después de haber ganado el Mundial, estoy pensando menos en eso. No lo pienso, si llega bien, y si no, no pasa nada”, dijo.

“Feliz, disfrutando de esta nueva etapa y disfrutando de la experiencia de vivir en este país que es algo que siempre se me pasó por la cabeza.”

