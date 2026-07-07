¿Misma jugada, resultado diferente? La polémica que rodeó la remontada de Argentina contra Egipto en el Mundial

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¿Misma jugada, resultado diferente? La polémica que rodeó la remontada de Argentina contra Egipto en el Mundial

Desde un gol anulado hasta un posible penal no pitado, la polémica rodeó el partido de Argentina contra Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

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Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Argentina vs Egipto

Enzo Fernández (izq.) de Argentina y Marawan Attia (izq.) de Egipto en acción durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Egipto el 7 de julio. (Foto Prensa Libre: EFE)

La polémica estuvo presente en el partido entre Argentina y Egipto en los octavos de final del Mundial y, aunque hubo emoción por la remontada de la Albiceleste, las quejas y expresiones de decepción no se hicieron esperar.

En un principio, el partido estaba encaminado a favor de Egipto, ya que desde el primer tiempo se adelantó en el marcador 1-0, con un gol de Yasser Ibrahim.

Conforme pasaba el tiempo, la desesperación se apoderaba de Argentina en busca del empate, hasta que llegó la estocada final: en el minuto 59, Egipto anotó el 2-0 y las ilusiones de los sudamericanos se esfumaban casi por completo.

Sin embargo, ocurrió la primera polémica del partido. El árbitro anuló el gol de Egipto porque, en su interpretación, hubo una falta en el área al inicio de la jugada.

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Las quejas no tardaron en aparecer en el bando egipcio, cuyos integrantes rechazaron que el VAR anulara el gol por la supuesta falta, sobre todo si se toma en cuenta que el segundo gol validado a Egipto se originó en una jugada similar.

Esta acción de por sí generó mucho que comentar, pero las polémicas continuaron, ya que Egipto reclamó un supuesto penal no sancionado, del que surgió la jugada que llevó a Argentina a remontar el marcador.

Fue en el primer minuto del tiempo extra. Ambos equipos empataban a dos y, dentro del área de Argentina, un jugador cometió una supuesta falta contra Mohammed Salah, acción que el árbitro dejó seguir.

Los egipcios afirmaron que se trató de una jugada similar a la del gol anulado a su selección y que el árbitro, a pesar de que ambas acciones tenían similitudes, no sancionó la falta ni el supuesto penal.

Lea también: El video que muestra un supuesto caso de racismo contra el youtuber IShowSpeed en el partido de Argentina contra Egipto

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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