Mundial 2026: con 48 selecciones, el torneo apunta a un récord histórico de aficionados

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el 11 de junio, apunta a batir el récord de asistencia de 3,500,000 personas registrado en el Mundial de 1994, organizado en Estados Unidos, según informó este miércoles la FIFA.

La FIFA iniciará el 1 de abril la cuarta y última fase de venta de entradas, que estará abierta hasta el final del torneo.

"En esta fase, las entradas estarán disponibles por orden de solicitud, según disponibilidad. El público podrá ver los partidos y categorías disponibles, seleccionar las localidades, realizar la compra y recibir la confirmación una vez completado el pago.

Los aficionados podrán elegir los asientos en el mapa de localidades o utilizar la opción 'Reservar el mejor asiento'", señala la FIFA.

"Solo durante la fase de selección aleatoria el público general presentó más de 500 millones de solicitudes, tras lo cual se vendieron más de un millón de entradas al cierre del periodo, el 27 de febrero. A menos de 80 días del inicio de la competición, todo apunta a que en esta edición se superará el récord de asistencia de 3,500,000 establecido en la Copa Mundial de la FIFA de 1994", añade.

El Mundial de 2026, el primero con 48 selecciones, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio, con la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.