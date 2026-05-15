Mundial 2026 podría romper una histórica marca de goles vigente desde 1954 por Hungría

El dominio de Hungría en la década de 1950, con una selección liderada por Ferenc Puskás, marcó una época dorada en el fútbol mundial.

Sin embargo, aquel equipo se quedó a las puertas de hacer historia perfecta en el Mundial de Suiza 1954. Sus 27 goles —récord hasta hoy— reflejaron un poder ofensivo descomunal, pero no fueron suficientes para evitar la derrota en la final ante Alemania.

Esa cifra de 27 anotaciones en apenas cinco partidos representa un promedio de 5.4 goles por encuentro, un registro que hoy parece inalcanzable. En su momento, definió el estilo del equipo dirigido por Gusztáv Sebes, que dominaba y arrasaba a sus rivales.

Su paso por el torneo fue contundente: goleó 9-0 a Corea del Sur y 8-3 a Alemania en la fase de grupos, resultados propios de otra época que alimentaban la ilusión de un título seguro.

Pero ocurrió lo inesperado. El llamado “Milagro de Berna” frenó a la poderosa Hungría en la final. Alemania se impuso 3-2 y dejó aquel récord como símbolo de una gloria que nunca se completó.

El equipo alemán también tuvo un gran desempeño ofensivo, con 25 goles en el torneo. Sin embargo, con el paso de los años el fútbol evolucionó hacia sistemas más equilibrados, con mayor énfasis en la defensa, haciendo cada vez más difícil alcanzar cifras tan elevadas.

Un récord que el Mundial 2026 podría poner en riesgo

Para dimensionar ese registro, basta revisar a los campeones más recientes. España ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 con solo ocho goles en siete partidos, mientras que Francia, en Rusia 2018, anotó 14. Incluso el Brasil de Pelé en 1970, considerado por muchos el mejor equipo de la historia, se quedó en 19 goles.

La diferencia con los 27 tantos de Hungría es considerable. Ese número se ha convertido en una barrera prácticamente inalcanzable para el fútbol moderno, donde predomina el control del juego y la gestión del riesgo.

Sin embargo, el Mundial de 2026 abre un nuevo escenario. Con la expansión a 48 selecciones, el torneo será más largo y exigente. El campeón deberá disputar hasta ocho partidos para levantar el trofeo, uno más que en el formato actual.

Además, las primeras rondas podrían enfrentar a potencias con selecciones debutantes o de menor nivel, lo que aumenta la posibilidad de goleadas.

En ese contexto, una selección que mantenga un promedio cercano a 3.5 goles por partido podría igualar el récord histórico de Hungría. Una cifra alta, pero ahora más alcanzable con un partido adicional en el calendario.

El Mundial de 2026 se perfila así como un nuevo laboratorio estadístico. Mientras el mundo espera su inicio, la marca de Suiza 1954 sigue firme como el estándar de oro en cuanto a contundencia ofensiva.

La pregunta es si alguna selección será capaz, finalmente, de derribar un récord que ha resistido más de siete décadas.