“Nadie nos felicita” el enojo de Mauricio Pochettino tras la derrota de EE. UU. contra Turquía en el Mundial

La selección de Estados Unidos terminó la fase de grupos con una inesperada derrota por 3-2 ante Turquía y, aunque su clasificación a la siguiente ronda no se vio afectada, sí cambió la perspectiva de sus aficionados.

El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino había dejado buenas sensaciones en sus dos primeros partidos mundialistas, y todo indicaba que podía terminar la fase de grupos con una puntuación perfecta.

La derrota también generó críticas hacia Pochettino, quien decidió alternar jugadores y gestionar la carga de partidos. En una reciente conferencia de prensa dijo que "nadie felicitó" a su selección por asegurar la clasificación.

En el arranque de la conferencia, Pochettino afirmó que el partido del pasado 25 de junio era "anecdótico", ya que Estados Unidos tenía asegurado su pase a los dieciseisavos de final, mientras que Turquía estaba prácticamente eliminada.

"Antes de comenzar la Copa del Mundo, el objetivo era clasificar primeros. Al final, terminamos primeros. El resultado de hoy es anecdótico", dijo el entrenador.

🗣️ "That is a little bit sad."



Mauricio Pochettino was frustrated with journalists for not congratulating USA for topping their group 😬 pic.twitter.com/C4IB21cSGC — Match of the Day (@BBCMOTD) June 26, 2026

En ese momento, el técnico aseguró que los medios y la afición habían "restado importancia" a la clasificación de Estados Unidos.

"Estaba con un canal de Turquía y les deseé que tengan un buen viaje de vuelta. Pero cuando llegué aquí, estaba confundido... la sensación y las vibras es que nosotros nos vamos a casa esta noche y Turquía se queda", dijo Pochettino.

El resultado es anecdótico, pero el objetivo era quedar primero en el grupo y lo lograron, afirma el técnico Maurico Pochettino, de Estados Unidos.



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"Hasta el momento nadie nos felicitó por haber terminado primeros en un grupo bastante difícil. Cuando vine acá, nadie nos felicitó por ese logro", agregó.

También dijo que lo importante no era ganar todos los partidos, sino llegar al próximo en las mejores condiciones.

"Hacer historia es ganar una Copa del Mundo, no es ganar tres partidos. No entiendo, el objetivo era terminar primeros y terminamos primeros", dijo el técnico.

A pesar de ello, Pochettino se mostró feliz y "positivo" por el desempeño del equipo en la fase de grupos.

Ya está confirmado el duelo de dieciseisavos de final de Estados Unidos, que será contra Bosnia y Herzegovina.

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