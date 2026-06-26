¿Referencias al club de la pelea? Por qué la reunión de Brad Pitt y Edward Norton en el Mundial generó bromas en redes

El Mundial no solo es un momento en el que millones de aficionados se reúnen para apoyar a sus selecciones favoritas, sino también un espacio en el que estrellas del entretenimiento son vistas mientras observan los partidos.

Esto siempre genera la atención de las personas, que, además de presenciar el torneo más importante del futbol, aprovechan la oportunidad para ver a sus actores y actrices favoritos en algún palco.

Este fue el caso del partido más reciente de Estados Unidos que, a pesar de perder 3-2 contra Turquía, logró clasificarse a la siguiente ronda del Mundial con buenas sensaciones.

Pero, además del partido, lo que llamó la atención de las personas, sobre todo de los apasionados del cine, fue ver juntos a los actores Brad Pitt y Edward Norton.

En redes sociales circulan varios videos en los que se ve a los dos actores en un palco del estadio mientras conversan y ríen. Lo que en un principio parecía una reunión de actores reconocidos se convirtió, para otros, en una referencia a una de las películas más emblemáticas de ambos intérpretes.

🚨 #ULTIMAHORA preocupación por el estado de salud mental de Edward Norton. Se le ha visto desorientado hablando solo durante el USA-Turquía en el estadio de los Ángeles. pic.twitter.com/z98n2UbLcz — Alvaro Berro (@alvarofberro) June 26, 2026

Se trata de la película "El Club de la Pelea", estrenada en 1999 y dirigida por David Fincher, en la que Norton y Pitt interpretan a dos hombres que crean un club secreto en el que las personas pelean entre sí.

#MundialxABC 👀 Where is my mind?



Dicen por las redes sociales que vieron hablando solo a Edward Norton durante el partido entre Estados Unidos y Turquía.



🥊 Pero esto fue en referencia a su papel en "El Club de la Pelea", ya que estuvo acompañado de Brad Pitt, con quien actuó… pic.twitter.com/FTkjHgEyrl — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 26, 2026

El momento generó varios memes con referencias a la película. Uno de ellos citaba una célebre frase de la cinta: "La primera regla del Mundial es no hablar del Mundial", un homenaje a "La primera regla del club de la pelea es no hablar del club de la pelea".

Brad Pitt and Ed Norton spotted together at LA World Cup match - and everyone's making the same joke https://t.co/AGAVeyTcAS pic.twitter.com/5HpU5h0mLN — New York Post (@nypost) June 26, 2026

Pero los seguidores de la película se burlaron del encuentro al hacer referencia al final de la cinta, donde se descubre que Norton y Pitt son, en realidad, la misma persona y que Tyler, el personaje interpretado por Brad Pitt, es solo un producto de la imaginación del protagonista sin nombre, interpretado por Edward Norton.

Esto hizo que varias personas preguntaran, a modo de broma, por qué Edward Norton estaba hablando consigo mismo.

Independientemente de los memes, muchos seguidores celebraron el encuentro entre los dos actores y recordaron uno de los papeles más emblemáticos de sus trayectorias.

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