“No es suficiente a este nivel” la crítica de Harry Kane a Tuchel tras la eliminación de Inglaterra del Mundial

La selección de Inglaterra se despidió del Mundial 2026 con un sabor amargo, no solo porque abrió el marcador con un gol de Anthony Gordon y llegó a tener parcialmente la victoria, sino también por la táctica utilizada tras esa primera anotación.

Uno de los principales señalados por la derrota de los ingleses fue el propio entrenador, Thomas Tuchel, principalmente por su decisión de fortalecerse en defensa y "encerrarse" en su propia área tras el primer gol, en lugar de buscar el segundo tanto para asegurar el resultado.

Entre quienes se pronunciaron sobre la decisión táctica de Tuchel hubo analistas, comentaristas y los propios futbolistas. Llamaron la atención las declaraciones del capitán del equipo, el goleador Harry Kane.

El medio As señala que Kane habló con la BBC sobre la derrota por 2-1 contra Argentina y, aunque no mencionó directamente a Tuchel, afirmó que "con ese nivel mostrado en el partido, no es suficiente".

"Jugamos un buen partido durante la mayor parte del mismo. Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", dijo Kane, según As.

🚨🗣 Harry Kane wasn't wasn't impressed with Thomas Tuchel tactics:



"During the second hydration break, we were leading 1-0 at that time so Myself and Jude Bellingham suggested to the coach that we shouldn't seat back and defend because this brings more pressure to us"



"He told… pic.twitter.com/1Budjh6uad — David Ornside (@David_Ornside) July 15, 2026

"Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra", agregó el goleador inglés.

También afirmó que la eliminación del Mundial es algo "que destrozó a todos, tanto a los jugadores como al propio cuerpo técnico".

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane, sobre la respuesta de Jude Bellingham a Thomas Tuchel:



“Sí, mira, cuando juegas un partido, especialmente un juego como ese, y te hacen una pregunta justo dos o cinco minutos después del pitido final, es como: ¿QUÉ QUIERES QUE DIGA JUDE?



¿Sabes a qué me… — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) July 14, 2026

Kane dijo que, tras la primera anotación de Inglaterra, el equipo estaba concentrado en buscar el segundo gol, pero que, después de la remontada de Argentina, la idea cambió y pasó a ser "rescatar lo que se pudiera de la situación".

"Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta", finalizó el inglés.

Ahora, la final será entre Argentina y España el próximo domingo 19 de julio, en Nueva York, EE. UU.

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