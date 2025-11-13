Fútbol Internacional
Haití, Honduras y Costa Rica luchan: Así quedó el grupo C en las eliminatorias de Concacaf
Haití, Honduras y Costa Rica son las selecciones que lucharán por lograr la tan ansiada clasificación directa al Mundial 2026.
El defensa hondureño Andy Najar (izquierda), con el dorsal número 14, chuta el balón ante el centrocampista nicaragüense Jason Coronel (derecha), con el dorsal número 14, durante el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 de la Concacaf entre Nicaragua y Honduras, disputado en el Estadio Nacional de Managua el 13 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 13 de noviembre arrancó la fase final de las eliminatorias de Concacaf, donde se determinará qué selecciones avanzarán a la tan ansiada clasificación directa al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
Además del grupo A, en donde están selecciones como Guatemala, Panamá, El Salvador y Surinam, hoy comenzaron los partidos correspondientes al grupo C.
En dicho grupo están las selecciones de Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua, y contra todo pronóstico, la pelea por la clasificación mundialista será entre tres países.
Honduras, una de las selecciones que iba firme en la clasificación, perdió este jueves por 2-0 ante Nicaragua.
Por otro lado la selección de Costa Rica, otras de las favoritas, perdió 1-0 ante Haití.
Por tanto, el grupo C quedó apretado, con Honduras y Haití empatados con 8 puntos, Costa Rica está en tercer lugar con 6 unidades y el último lugar lo tiene Nicaragua con 4 puntos.
El grupo C quedó de la siguiente forma:
- Honduras: 8 puntos
- Haití: 8 puntos
- Costa Rica: 6 puntos
- Nicaragua: 4 puntos
Los próximos partidos serán el 18 de noviembre, en donde Costa Rica se enfrentará a Honduras y Haití jugará contra Nicaragua.
