Haití, Honduras y Costa Rica luchan: Así quedó el grupo C en las eliminatorias de Concacaf

Este 13 de noviembre arrancó la fase final de las eliminatorias de Concacaf, donde se determinará qué selecciones avanzarán a la tan ansiada clasificación directa al Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además del grupo A, en donde están selecciones como Guatemala, Panamá, El Salvador y Surinam, hoy comenzaron los partidos correspondientes al grupo C.

En dicho grupo están las selecciones de Honduras, Costa Rica, Haití y Nicaragua, y contra todo pronóstico, la pelea por la clasificación mundialista será entre tres países.

Honduras, una de las selecciones que iba firme en la clasificación, perdió este jueves por 2-0 ante Nicaragua.

Por otro lado la selección de Costa Rica, otras de las favoritas, perdió 1-0 ante Haití.

Por tanto, el grupo C quedó apretado, con Honduras y Haití empatados con 8 puntos, Costa Rica está en tercer lugar con 6 unidades y el último lugar lo tiene Nicaragua con 4 puntos.

El grupo C quedó de la siguiente forma:

Honduras: 8 puntos

Haití: 8 puntos

Costa Rica: 6 puntos

Nicaragua: 4 puntos

Los próximos partidos serán el 18 de noviembre, en donde Costa Rica se enfrentará a Honduras y Haití jugará contra Nicaragua.

Lea también: Guatemala dice adiós al Mundial: Así quedó el grupo A en las eliminatorias de Concacaf