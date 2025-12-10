¿Qué es la Messi Cup? El nuevo torneo sub-16 con academias de equipos de América y Europa

El Chase Stadium, de Fort Lauderdale, abrió el pasado martes 9 de diciembre una nueva ventana al futbol juvenil internacional con el estreno de la Messi Cup, un torneo sub-16 impulsado por Lionel Messi que busca combinar competencia, formación y proyección global, con la participación de academias procedentes de Europa y América.

“Estoy muy contento de que estén todos aquí y vamos a pasar unos días muy lindos”, agregó Messi, quien minutos antes fue reconocido con el premio al Jugador Más Valioso de la MLS, que recibe por segundo año consecutivo y dos días después de que el Inter Miami se coronara campeón de la primera división del futbol estadounidense.

El astro argentino lamentó que la lluvia en Florida lo obligara a cambiar los planes para la inauguración de su nueva copa, que se celebrará hasta el próximo domingo 14 de diciembre en la casa del Inter Miami, ya que la idea principal era que los jugadores participantes lo acompañaran al recibir el galardón que le otorgó la Major League Soccer.

“Queríamos que estuvieran aquí en el campo, pero no tenía sentido que se mojaran. Ya vamos a tener tiempo de estar juntos”, explicó, para luego prometer que estará presente todos los días, observando a los jóvenes del FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milán, Newell’s Old Boys, River Plate e Inter Miami.

¿Cómo funciona la Messi Cup?

Este formato contempla dos grupos de cuatro equipos. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales y los vencedores competirán por el título en la final, programada para el 14 de diciembre, que será presenciada desde las tribunas, en una apuesta por el talento emergente y la internacionalización del proceso formativo.

El público en el Chase Stadium, formado principalmente por niños y adolescentes, dijo estar “feliz” de ver a Messi, aunque fuera bajo la lluvia y por poco tiempo. “Él dijo que iba a estar con los chicos, así que vamos a volver”, indicó Paulina Llaga, quien llegó con sus hijos y no podía contener la emoción de haberse sentido tan cerca del astro.

Por su parte, la organización sin fines de lucro Fútbol con Corazón llevó a un grupo de adolescentes al partido inaugural: “Buscamos ayudar a los jóvenes que están pasando momentos muy difíciles en sus casas a través del deporte”, explicó uno de sus responsables, quien disfrutó de la jornada inicial entre el Inter de Miami y Newell’s.

Este miércoles 10 de diciembre los partidos serán: Newell's-Chelsea, Inter Miami-Atlético de Madrid, Inter de Milán-Barcelona y River Plate-Manchester City.

de diciembre los partidos serán: Newell's-Chelsea, Inter Miami-Atlético de Madrid, Inter de Milán-Barcelona y River Plate-Manchester City. El jueves 11 de diciembre jugarán: River Plate- Inter de Milán, Atlético de Madrid-Newell's Old Boys, Chelsea-Inter Miami y Manchester City-FC Barcelona.

Competencia, formación y proyección global

El viernes 12 de diciembre habrá una jornada dedicada a actividades institucionales y de formación, por lo que el sábado 13 se disputarán las respectivas semifinales. “Vinimos a ver la Messi Cup porque a ella le encanta jugar”, dijo Giselle Valdéz, quien llevó a su hija Isabella, una centrocampista con sueños de llegar a una Copa Mundial.

Dadas las circunstancias, la final de la Messi Cup, así como el partido por el tercer puesto, se celebrarán el próximo domingo 14 de diciembre en el Chase Stadium, de Fort Lauderdale, la casa del Inter Miami, como cierre de una semana intensa que busca consolidarse como una referencia dentro del calendario internacional del futbol juvenil.