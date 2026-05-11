Qué significará el mensaje “Unite for Peace” en las camisetas del Mundial 2026

Los futbolistas y los árbitros lucirán en sus camisetas el mensaje “Unite for Peace” durante la fase de grupos del próximo Mundial, en el que la FIFA impulsará diversas campañas sociales enfocadas en la unidad, la paz, la educación, la actividad física y la lucha contra el racismo.

El organismo anunció este lunes que sus iniciativas “El fútbol une al mundo”, “Unidos por la paz”, “Unidos por la educación” y “Be Active” reforzarán el mensaje global del torneo. Estas campañas estarán presentes en las pantallas gigantes y paneles LED de los 16 estadios, así como en contenidos digitales y materiales informativos disponibles en internet.

“Las campañas sociales de la FIFA mostrarán la Copa Mundial como un espacio de celebración de la unidad, la diversidad y la pasión compartida. A través de estas iniciativas queremos aprovechar la capacidad única del fútbol para tender puentes y transmitir mensajes de paz, educación, lucha contra el racismo y promoción de estilos de vida saludables”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El dirigente también invitó a la comunidad futbolística mundial a sumarse a estas causas, que “van más allá del fútbol y de la propia Copa Mundial”, a un mes del inicio del torneo, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá, por primera vez con 48 selecciones.

La FIFA recordó que “El fútbol une al mundo” es su principal campaña social, presentada durante el Mundial de Catar 2022, y que en esta edición contará con la participación de varios jugadores que competirán en el torneo. Esta iniciativa refuerza dos mensajes centrales: “Unidos por la paz” y “Unidos por la educación”.

El primero promueve acciones a favor de la paz y se reflejará en la indumentaria de jugadores y árbitros de las 48 selecciones, quienes llevarán el distintivo “Unite for Peace” en la manga. Además, dará visibilidad a proyectos como el Programa para Refugiados de la Fundación FIFA, desarrollado en conjunto con ACNUR.

Por su parte, “Unidos por la educación” estará presente en las camisetas durante los octavos de final, cuartos de final y semifinales. A esto se suma la campaña “Di no al racismo”, que reafirma la política de tolerancia cero de la FIFA frente a cualquier acto discriminatorio, dentro y fuera del fútbol.

El lema de esta edición, “Escucha, alza la voz y actúa”, estará presente en los 104 partidos del torneo.

Dentro de la campaña “Be Active”, que promueve la actividad física especialmente entre niños y jóvenes, las mascotas oficiales —Maple, Zayu y Clutch— invitarán a los aficionados a participar en distintas actividades.

Además, del 21 al 25 de mayo se celebrará la Semana Mundial del Fútbol, una iniciativa que busca involucrar a los seguidores en eventos y dinámicas deportivas alrededor del mundo.