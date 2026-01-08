Real Madrid vs Atlético de Madrid: hora y dónde ver la segunda semifinal de la Supercopa de España

El Real Madrid se mide este jueves al Atlético de Madrid por la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se disputa en Yeda, Arabia Saudita.

Esta semifinal ofrece una nueva edición del clásico madrileño entre merengues y colchoneros, quienes buscarán el boleto a la gran final, donde ya espera el Barcelona, tras su categórica victoria 5-0 sobre el Athletic Club.

Los equipos dirigidos por Xabi Alonso y Diego Pablo “Cholo” Simeone suelen protagonizar encuentros memorables y de pronóstico reservado en esta histórica rivalidad. Para este duelo, ambos saldrán a buscar la victoria desde el primer minuto, con el objetivo de acompañar al Barcelona en la final del próximo domingo y disputar su primer título de la temporada.

Para este compromiso, Xabi Alonso no podrá contar con su figura clave en el ataque: el delantero francés Kylian Mbappé, máximo referente ofensivo del cuadro de Chamartín. Su ausencia obliga al técnico a depositar sus esperanzas en el brasileño Vinícius Jr., quien acumula más de 12 partidos sin marcar. Asimismo, confía en que el delantero Gonzalo pueda ser solución en ofensiva, tras su triplete ante el Betis en la pasada jornada de Liga.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue en la séptima jornada de la Liga española, en el estadio Metropolitano, donde el Atlético de Madrid se impuso 5-2 al conjunto merengue.

Hora y dónde ver el Real Madrid vs. Atlético de Madrid

La segunda semifinal de la Supercopa de España entre merengues y colchoneros se disputará este jueves 8 de enero, en Yeda, Arabia Saudita. El encuentro está programado para las 13.00 horas de Guatemala y será transmitido por Sky Sports Guatemala.