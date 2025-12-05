Sorteo Mundial 2026 en vivo: Siga el minuto a minuto

Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el esperado sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que se conocerá el destino de las 42 selecciones ya clasificadas y el lugar que ocuparán las otras 6, que llegarán desde los repechajes de la Uefa y el intercontinental.

El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., a partir de las 11.00 horas (hora de Guatemala). Allí se definirán los 12 grupos —cada uno integrado por cuatro selecciones— para esta histórica edición que se disputará en Norteamérica.

Formato del torneo

12 grupos de 4 equipos cada uno

Clasifican a la siguiente fase:

Primer y segundo lugar de cada grupo

Ocho mejores terceros lugares

Se jugarán dieciseisavos de final, que marcarán el inicio de la fase eliminatoria

Fechas clave

Partido inaugural: 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México

Gran final: 19 de julio del 2026 en el Estadio MetLife, Nueva Jersey

El ambiente mundialista se siente cada vez más cerca. Con el sorteo, las selecciones conocerán su camino hacia la gloria en la máxima cita del futbol.

Sigue las incidencias del sorteo del Mundial 2026.

05 de diciembre 2025, 10:04h Comienza el sorteo del Mundial



El cantautor italiano Andrea Bocelli abre la ceremonia del sorteo mundialista.

05 de diciembre 2025, 10:54h Un invitado especial en el sorteo



Ronaldo Luís Nazário de Lima, "O fenômeno" campeón del mundo con Brasil en 2026, estará presente en el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Special guests for a special day 📸



Visit https://t.co/zJTWWlvUsi to find out where you can watch the Draw in your territory. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

05 de diciembre 2025, 10:44h Todo listo para el sorteo



Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., se encuentra listo para el sorteo del Mundial.

05 de diciembre 2025, 10:39h Alfombra roja en el Kennedy Center



Las mascotas oficiales del Mundial —Maple, Zayu y Clutch— ya se encuentran en la alfombra roja donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo.

The stars of the show 🇨🇦🇲🇽🇺🇸#FIFAWorldCup pic.twitter.com/mHHciGmwUl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025

05 de diciembre 2025, 10:35h Bombos del Mundial



Un repaso a los bombos antes del sorteo

05 de diciembre 2025, 10:31h Llegan los invitados de honor



El Kennedy Center se empieza a llenar de estrellas que estarán presente en el sorteo del Mundial.