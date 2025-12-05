Sorteo Mundial 2026 en vivo: Siga el minuto a minuto

EN DIRECTO
Este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo de la Copa del Mundo 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.
El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, sostiene el trofeo de la Copa Mundial tras el sorteo de la eliminatoria europea. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este viernes 5 de diciembre se llevará a cabo el esperado sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el que se conocerá el destino de las 42 selecciones ya clasificadas y el lugar que ocuparán las otras 6, que llegarán desde los repechajes de la Uefa y el intercontinental.
El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., a partir de las 11.00 horas (hora de Guatemala). Allí se definirán los 12 grupos —cada uno integrado por cuatro selecciones— para esta histórica edición que se disputará en Norteamérica.
Formato del torneo
- 12 grupos de 4 equipos cada uno
- Clasifican a la siguiente fase:
- Primer y segundo lugar de cada grupo
- Ocho mejores terceros lugares
- Se jugarán dieciseisavos de final, que marcarán el inicio de la fase eliminatoria
Fechas clave
- Partido inaugural: 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca, Ciudad de México
- Gran final: 19 de julio del 2026 en el Estadio MetLife, Nueva Jersey
El ambiente mundialista se siente cada vez más cerca. Con el sorteo, las selecciones conocerán su camino hacia la gloria en la máxima cita del futbol.
Sigue las incidencias del sorteo del Mundial 2026.
Comienza el sorteo del Mundial
El cantautor italiano Andrea Bocelli abre la ceremonia del sorteo mundialista.
Un invitado especial en el sorteo
Ronaldo Luís Nazário de Lima, "O fenômeno" campeón del mundo con Brasil en 2026, estará presente en el sorteo de la Copa Mundial 2026.
Todo listo para el sorteo
Centro John F. Kennedy, en Washington D. C., se encuentra listo para el sorteo del Mundial.
Alfombra roja en el Kennedy Center
Las mascotas oficiales del Mundial —Maple, Zayu y Clutch— ya se encuentran en la alfombra roja donde se llevará a cabo el sorteo de la Copa del Mundo.
Bombos del Mundial
Un repaso a los bombos antes del sorteo
One final look at the pots 🔢— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2025
Llegan los invitados de honor
El Kennedy Center se empieza a llenar de estrellas que estarán presente en el sorteo del Mundial.
