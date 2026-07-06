“Te vas muerto” video muestra amenazas de aficionados a un exjugador inglés en el partido de México contra Inglaterra

Los aficionados de México no pasan por un buen momento luego de la eliminación de su selección en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Inglaterra, en un torneo donde "El Tri" había dejado muy buenas sensaciones durante su participación.

Desde el principio, México figuró como uno de los favoritos, principalmente por su rendimiento a lo largo de la competición, ya que en la fase de grupos ganó todos sus partidos, venció a Ecuador en los dieciseisavos de final y no recibió ningún gol en todo el torneo.

Eso cambió el pasado 5 de julio, cuando la selección de Inglaterra, de la mano de Jude Bellingham y Harry Kane, destruyó las ilusiones de México de avanzar en el torneo y, ¿por qué no?, aspirar al campeonato mundial.

Eso ocurrió dentro del terreno de juego, ya que, fuera de él, se han viralizado muchos momentos protagonizados por aficionados mexicanos, quienes mostraron de distintas formas su frustración y tristeza por la eliminación de su selección del Mundial.

Pero uno de los momentos que más llamó la atención en redes sociales fue el que grabó el exfutbolista inglés David Bentley, en el que se observa cómo un grupo de aficionados mexicanos lo amenaza de forma explícita.

El video, que dura aproximadamente 30 segundos, muestra al grupo de aficionados mientras observa a Bentley. Luego comienzan a insultarlo y hacen un gesto de degollamiento hacia él.

#mundialdefútbol2026

Así celebraban y se burlaban los hinchas de México la expulsión de Jarell Quansah, al final se fueron eliminados tras la victoria 2 a 3 de Inglaterra en el Azteca pic.twitter.com/dMz7uLUpLI — We News (@wenewsec) July 6, 2026

El exjugador del Tottenham Hotspur muestra también cómo uno de los aficionados le dice: "De aquí te vas muerto, cabrón".

Bentley también mostró cómo la Policía permanecía entre ambos grupos de aficionados, mexicanos e ingleses, y respondió a los insultos de los mexicanos con un "Idiotas".

Al final, el exjugador no le dio importancia a la situación y se la tomó con humor, pero los usuarios en redes sociales expresaron rechazo hacia los gestos de los aficionados mexicanos.

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