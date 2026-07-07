¿Tenista y estudiante de derecho? quién es Charles De Ketelaere, autor de un doblete contra EE. UU. en el Mundial

A pesar de dejar buenas sensaciones durante el torneo, la selección de Estados Unidos cayó goleada 4-1 ante Bélgica, que avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 y se enfrentará a España el próximo 10 de julio.

El conjunto europeo impuso su poderío y mostró su mejor versión durante todo el Mundial. Con goles de Romelu Lukaku, Hans Vanaken y Charles De Ketelaere, el equipo dirigido por Rudi García disipó todas las ilusiones de la selección estadounidense de avanzar en la competición.

De hecho, un aspecto que ha llamado la atención es el desempeño de De Ketelaere, autor de un doblete que impulsó a Bélgica para dominar el partido.

A los nueve minutos, el jugador de 25 años anotó el primer gol del encuentro y, al minuto 33, marcó el segundo. Por su actuación en el terreno de juego, el belga fue reconocido como el jugador más valioso del partido.

🌎🇧🇪 OFFICIAL: Charles De Ketelaere, Man of the Match for Belgium vs USA. pic.twitter.com/v6qLfPRWgy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2026

A priori, podría pensarse que el jugador ha dedicado la mayor parte de su vida a este deporte; sin embargo, ocurre lo contrario: De Ketelaere también se ha involucrado en otras disciplinas e, incluso, dedica tiempo a su formación universitaria.

De acuerdo con Infobae, su historia deportiva comenzó con el tenis en Jabbeke, un municipio cercano a Brujas. Con 10 años, el actual delantero belga era campeón juvenil en su categoría y, aunque también practicaba futbol, el tenis era su prioridad en esa etapa de su vida.

Sin embargo, el tenis comenzó a pasarle factura a nivel emocional, ya que, según el medio, De Ketelaere consideraba que ese deporte es "más confrontativo" en la derrota y que lo que admiraba del futbol era la camaradería de los equipos, tanto en las victorias como en las derrotas.

"El tenis es mucho más confrontativo cuando pierdes. En el fútbol es más fácil encontrar excusas cuando las cosas van mal, pero en el tenis solo eres tú", señaló el jugador.

El belga abandonó el tenis y centró sus esfuerzos en el futbol. Desde los cinco años jugaba en un club local llamado KFC Varsenare y, a los siete, ingresó a la academia juvenil del Club Brugge.

De ser un prodigio en el tenis y estudiar derecho, a verdugo de Estados Unidos en el Mundial: la historia de De Ketelaere, el héroe de Bélgica https://t.co/LPaaL7FmyR — infobae (@infobae) July 7, 2026

Con 16 años ya jugaba en el equipo sub-17 y, seis meses después, entrenaba con la sub-21. Finalmente, De Ketelaere debutó como profesional en la Copa de Bélgica ante el Francs Borains.

Incluso, el jugador belga apareció en el once titular del Club Brugge en la UEFA Champions League cuando el equipo se enfrentó al Paris Saint-Germain.

Durante su formación en el Club Brugge, el jugador también se desarrolló en el ámbito académico, ya que cursaba la carrera de Derecho en la Universidad de Gante. Sin embargo, tuvo que pausar sus estudios cuando su carrera futbolística comenzó a cobrar mayor protagonismo, con ofertas de clubes italianos como el AC Milán y el Atalanta.

En el 2022 llegó al AC Milán y, en el 2023, fue cedido al Atalanta.

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