Fútbol Internacional
¿Tim Payne a Sudamérica? el club que habría fichado al jugador de Nueva Zelanda que ha sido viral en el Mundial 2026
Tras volverse un fenómeno viral, el jugador de Nueva Zelanda, Tim Payne, habría sido fichado por un importante club sudamericano.
Tim Payne de Nueva Zelanda reacciona este lunes, durante un partido del grupo G del Mundial de la FIFA 2026 entre Irán y Nueva Zelanda en el estadio SoFi en Los Ángeles. (Foto Prensa Libre: EFE)
Una de las grandes sensaciones que ha dejado el Mundial 2026 es la aparición del defensa neozelandés Tim Payne, quien pasó de ser un desconocido a tener millones de seguidores pendientes de su participación en la Copa del Mundo.
Gracias a un reto en redes sociales, el defensa de Nueva Zelanda se convirtió en una figura viral, ya que aumentó rápidamente su número de seguidores en Instagram, al pasar de miles a 5.8 millones en poco tiempo.
A pesar de su popularidad en redes sociales, Payne ha llamado la atención del mundo deportivo no solo por su participación en el empate que Nueva Zelanda obtuvo contra Irán el 15 de junio, sino porque el jugador podría definir su futuro en el futbol de clubes.
De acuerdo con medios como Infobae, que citaron información del periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, Tim Payne podría convertirse en nuevo jugador del club paraguayo Olimpia.
Según Merlo, el acuerdo entre Payne y el club está totalmente cerrado. Además, indicó que el traspaso del jugador neozelandés rondaría los US$350 mil.
Se espera que Payne se incorpore al club paraguayo cuando Nueva Zelanda termine su participación en el Mundial 2026. También existe la posibilidad de que el club anuncie el fichaje del defensa "en las próximas horas".
Las redes sociales del club han dejado pequeños adelantos del anuncio de Tim Payne. Uno de ellos fue una publicación en X en la que Olimpia difundió únicamente la bandera de Nueva Zelanda.
La llegada de Payne al Olimpia de Paraguay resulta curiosa no solo por el fenómeno viral en que se convirtió el defensa, sino también por la forma en que esta popularidad le ha abierto oportunidades para desempeñarse en otros equipos.
En el caso de Olimpia, Payne se unirá a un club reconocido por ser el único de Paraguay que ha conquistado la Copa Libertadores en tres ocasiones, además de haber ganado una Copa Intercontinental.
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