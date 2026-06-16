¿Tim Payne a Sudamérica? el club que habría fichado al jugador de Nueva Zelanda que ha sido viral en el Mundial 2026

Una de las grandes sensaciones que ha dejado el Mundial 2026 es la aparición del defensa neozelandés Tim Payne, quien pasó de ser un desconocido a tener millones de seguidores pendientes de su participación en la Copa del Mundo.

Gracias a un reto en redes sociales, el defensa de Nueva Zelanda se convirtió en una figura viral, ya que aumentó rápidamente su número de seguidores en Instagram, al pasar de miles a 5.8 millones en poco tiempo.

A pesar de su popularidad en redes sociales, Payne ha llamado la atención del mundo deportivo no solo por su participación en el empate que Nueva Zelanda obtuvo contra Irán el 15 de junio, sino porque el jugador podría definir su futuro en el futbol de clubes.

De acuerdo con medios como Infobae, que citaron información del periodista especializado en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, Tim Payne podría convertirse en nuevo jugador del club paraguayo Olimpia.

Según Merlo, el acuerdo entre Payne y el club está totalmente cerrado. Además, indicó que el traspaso del jugador neozelandés rondaría los US$350 mil.

New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

Se espera que Payne se incorpore al club paraguayo cuando Nueva Zelanda termine su participación en el Mundial 2026. También existe la posibilidad de que el club anuncie el fichaje del defensa "en las próximas horas".

🚨🇳🇿 New Zealand defender Tim Payne has agreed to join Olimpia in Paraguay as new club from Wellington Phoenix.



Verbal agreement in place for the defender after his social media story this month. 🇵🇾 pic.twitter.com/y86a8wTnMc — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 16, 2026

Las redes sociales del club han dejado pequeños adelantos del anuncio de Tim Payne. Uno de ellos fue una publicación en X en la que Olimpia difundió únicamente la bandera de Nueva Zelanda.

💪🏻🇳🇿 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

La llegada de Payne al Olimpia de Paraguay resulta curiosa no solo por el fenómeno viral en que se convirtió el defensa, sino también por la forma en que esta popularidad le ha abierto oportunidades para desempeñarse en otros equipos.

En el caso de Olimpia, Payne se unirá a un club reconocido por ser el único de Paraguay que ha conquistado la Copa Libertadores en tres ocasiones, además de haber ganado una Copa Intercontinental.

Lea también: ¿Quién es Tim Payne? El futbolista menos conocido de la Copa Mundial que se volvió viral













