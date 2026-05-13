Trent Alexander-Arnold vuelve a escena y apunta al Mundial con Inglaterra; ¿estará Jude Bellingham?

Trent Alexander-Arnold, jugador del Real Madrid, fue incluido en la lista preliminar de Thomas Tuchel para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que arrancará dentro de un mes.

El lateral inglés no había sido considerado en las últimas convocatorias del técnico alemán e incluso quedó fuera de la lista de 35 jugadores utilizada para los amistosos de marzo frente a Uruguay y Japón.

Sin embargo, las recientes lesiones de Tino Livramento (Newcastle United) y Ben White (Arsenal) han abierto nuevamente la puerta para Alexander-Arnold, quien ahora tiene opciones de pelear por un lugar como lateral derecho, posición en la que Reece James aparece como el principal fijo, siempre que no sufra problemas físicos.

En la prelista de 55 jugadores también destacan nombres como Jude Bellingham y Marcus Rashford, además de algunas sorpresas como Danny Welbeck, tras su buen rendimiento con el Brighton, Luke Shaw, del Manchester United, y Alex Scott, del Bournemouth.

Tuchel dará a conocer la lista definitiva de 26 convocados el próximo 22 de mayo, antes del inicio del torneo el 11 de junio. Inglaterra debutará el 17 de junio frente a Croacia.

Antes del arranque del Mundial, el equipo inglés disputará dos partidos amistosos: el 6 de junio contra Nueva Zelanda y el 10 de junio ante Costa Rica.