¿Usará una máscara? Qué jugador llevará protección tras una fractura de mandíbula en su debut mundialista

En el transcurso del Mundial 2026 se ha visto a varios jugadores sufrir lesiones y fracturas que perjudicarán su continuidad en la Copa del Mundo.

Una de estas situaciones la vivió el defensor austríaco Stefan Posch, quien en su debut mundialista contra Jordania sufrió una fractura de mandíbula.

La fractura ocurrió durante el partido, cuando el defensor de Austria chocó con el arquero de Jordania, lo que causó dudas sobre si continuaría en el Mundial 2026.

Las dudas crecieron debido a que el próximo compromiso de Austria será contra la selección de Argentina, que cumplió en su debut mundialista al vencer 3-0 a Argelia.

Sin embargo, durante los entrenamientos matutinos de Austria, Posch se reincorporó al equipo, aunque con una peculiar protección en la mandíbula.

Según medios como Infobae, que citó a la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF), Posch usará una máscara protectora hecha a la medida para disputar los partidos restantes de Austria.

🚨JUST IN: Austrian defender Stefan Posch broke his jaw vs Jordan



He’s now wearing a special jaw brace and could play against Argentina pic.twitter.com/UnHB2yYM1a — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 20, 2026

El cuerpo médico de la selección, luego de numerosas revisiones, concluyó que el defensor no requería cirugía y, en su lugar, desarrolló una máscara protectora para Posch.

En varias imágenes se observa la máscara que utilizó Posch durante los entrenamientos, de color negro y que le cubre los alrededores de la mandíbula.

Posch no fue el único jugador que generó dudas sobre su condición física, ya que otras figuras de Austria, como David Alaba y Alessandro Schöpf, se entrenaron de forma individual durante la concentración.

Mit Spezialschutz! Posch zurück im ÖFB-Training. Am Samstag hat der ÖFB ein Foto des Rechtsverteidigers auf Instagram gepostet. https://t.co/rK6JICIs0S pic.twitter.com/rNEACbHdmb — Kronen Zeitung (@krone_at) June 20, 2026

Pero este domingo los tres jugadores se reincorporaron al equipo para preparar su partido contra la actual campeona del mundo.

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