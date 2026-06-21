¿Usará una máscara? Qué jugador llevará protección tras una fractura de mandíbula en su debut mundialista

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¿Usará una máscara? Qué jugador llevará protección tras una fractura de mandíbula en su debut mundialista

Un jugador sufrió una fractura de mandíbula en su debut mundialista y recientemente fue visto con una máscara protectora durante su entrenamiento.

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ENTRENAMIENTO DE AUSTRIA

El jugador de la selección de Austria, Stefan Posch, durante el entrenamiento que han realizado este Domingo en el Southern Methodist University (SMU), en Dallas. (Foto Prensa Libre: EFE)

En el transcurso del Mundial 2026 se ha visto a varios jugadores sufrir lesiones y fracturas que perjudicarán su continuidad en la Copa del Mundo.

Una de estas situaciones la vivió el defensor austríaco Stefan Posch, quien en su debut mundialista contra Jordania sufrió una fractura de mandíbula.

La fractura ocurrió durante el partido, cuando el defensor de Austria chocó con el arquero de Jordania, lo que causó dudas sobre si continuaría en el Mundial 2026.

Las dudas crecieron debido a que el próximo compromiso de Austria será contra la selección de Argentina, que cumplió en su debut mundialista al vencer 3-0 a Argelia.

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Sin embargo, durante los entrenamientos matutinos de Austria, Posch se reincorporó al equipo, aunque con una peculiar protección en la mandíbula.

Según medios como Infobae, que citó a la Corporación Austriaca de Radiodifusión (ORF), Posch usará una máscara protectora hecha a la medida para disputar los partidos restantes de Austria.

El cuerpo médico de la selección, luego de numerosas revisiones, concluyó que el defensor no requería cirugía y, en su lugar, desarrolló una máscara protectora para Posch.

En varias imágenes se observa la máscara que utilizó Posch durante los entrenamientos, de color negro y que le cubre los alrededores de la mandíbula.

Posch no fue el único jugador que generó dudas sobre su condición física, ya que otras figuras de Austria, como David Alaba y Alessandro Schöpf, se entrenaron de forma individual durante la concentración.

Pero este domingo los tres jugadores se reincorporaron al equipo para preparar su partido contra la actual campeona del mundo.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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