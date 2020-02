Alejandro Díaz busca a pequeña aficionada roja para regalarle su camisola

El aficionado rojo le pidió la playera a Alejandro Díaz en el partido de Municipal contra Siquinalá. (Foto Twitter Alejandro Díaz).

El conjunto rojo superó 3-1 al plantel de la Costa Sur en el estadio El Trébol, en un duelo complicado pues comenzó perdiendo y gracias a los tantos de Frank de León, Ramiro Rocca y uno de Díaz.

El argentino se mostró conmovido por el mensaje en el cartel, el cual se lee: “Soy tu fan, Gambeta quiero tu camisola. Gambetita 100%, roja de corazón”.

El rostro de la pequeña aficionada no se logra apreciar en la imagen, debido a que el cartel rosado lo tapa, pero se observa la papá también vestido con una playera del equipo escarlata.

Una hora después de finalizado el partido, a las 18:00, Alejandro Díaz publicó en su cuenta la imagen con el mensaje: “¿Me ayudan?, quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido de doy mi camisola. Hoy no me di cuenta a tiempo y ya no lo encontré”.

¿Me ayudan? Quiero localizar a esta nena y decirle que el próximo partido le doy mi camisola, hoy no me di cuenta a tiempo y ya no la encontré pic.twitter.com/p1r91M2uG3 — Alejandro Díaz (@GambetaDiaz1) February 1, 2020

El próximo partido de local de Municipal será el 8 de febrero frente a Santa Lucía Cotzumalguapa.

