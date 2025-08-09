Apertura 2025 | Así se jugarán los tres partidos que abren la jornada 4 de la Liga Nacional

Así se jugará este sábado los primeros de la jornada 4 del Torneo Apertura 2025 en la Liga Nacional, con tres partidos que marcarán el arranque de un fin de semana cargado de emociones y que tendrá como plato fuerte el clásico del futbol guatemalteco el domingo.

El primer duelo del día estará protagonizado por el líder absoluto del campeonato, Deportivo Mixco, que a las 15:00 horas recibirá en el estadio Santo Domingo de Guzmán a Xelajú MC. Los Chicharroneros buscarán mantener su paso perfecto luego de tres victorias consecutivas, mientras que el conjunto quetzalteco intentará revalidar el buen trabajo que han estado haciendo en el torneo internacional y escalar posiciones en la tabla local.

Posteriormente, a las 17:00 horas, Guastatoya volverá a casa en el estadio David Cordón Hichos para enfrentar a Malacateco. Los Pecho Amarillo llegan con la necesidad de sumar su primera victoria del torneo, mientras que los toros intentarán dejar atrás su mal arranque y recuperar terreno luego de la derrota sufrida en casa la jornada anterior.

En el cierre de la jornada sabatina, Antigua GFC se medirá a Mictlán en el estadio Pensativo a partir de las 19:00 horas. El cuadro colonial, actual campeón, buscará reencontrarse con la victoria tras caer ante Achuapa, mientras que los Conejos llegan motivados tras sumar un punto en su visita a Xelajú, con la intención de dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados del país.

Estos tres compromisos marcarán el inicio de una fecha que promete intensidad y duelos claves en la parte alta y baja de la clasificación. Mixco defiende el liderato, Guastatoya busca reaccionar y Antigua quiere reafirmar su condición de aspirante al título.

El domingo continuará la acción con el resto de partidos de la jornada, incluyendo el clásico nacional entre Municipal y Comunicaciones, que acapara la atención este fin de semana. Sin embargo, los juegos de este sábado podrían modificar la tabla antes del esperado enfrentamiento capitalino.

La Liga Nacional vive un inicio de campeonato muy parejo, con equipos que han sorprendido en las primeras fechas y otros que intentan enderezar el rumbo. La jornada 4 inicia en horas de la tarde en Mixco y cerrará la noche en Antigua, marcando así la pelea por el liderato en las primeras jornadas.