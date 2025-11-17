Apertura 2025: Estos son los partidos que le quedan a Comunicaciones para intentar clasificar a la fase final

Fútbol Nacional

Apertura 2025: Estos son los partidos que le quedan a Comunicaciones para intentar clasificar a la fase final

Comunicaciones aún tiene dos partidos por disputar en la fase regular del Torneo Apertura. El equipo albo buscará sumar dos victorias que le permitan pelear por su clasificación a la fiesta grande del certamen.

Herberth Marroquín

Comunicaciones disputará los últimos dos encuentros de la fase regular frente a Malacateco y Xelajú MC..(Foto Prensa Libre: Comunicaciones FC).

El Torneo Apertura 2025 ha entrado en su fase decisiva rumbo a la esperada fiesta grande del balompié guatemalteco. Tras 20 jornadas disputadas, Comunicaciones atraviesa una profunda crisis deportiva que lo ha acompañado prácticamente durante todo el certamen.

El equipo albo no ha logrado consolidarse ni en lo colectivo ni en lo individual, y los resultados negativos siguen acumulándose, en donde, luego de perder frente a la Antigua GFC 3-1, el cuadro crema se encuentra en una posición delicada en la tabla general.

A falta de dos jornadas para concluir la fase regular, el equipo dirigido por Iván Franco Sopegno suma apenas 20 puntos y se ubica en la posición número 11 de la tabla. Esta situación lo deja muy cerca de quedar fuera de la liguilla, lo que sería considerado un fracaso para la institución crema y en dónde seria la quinta ocasión en que el cuadro albo queda afuera de la fiesta grande del fúbol chapin.

Sin embargo, las matemáticas aún le dan un respiro: Comunicaciones está a solo dos puntos del octavo lugar, ocupado actualmente por Xelajú MC, por lo que todavía mantiene opciones de clasificar. El margen de error es nulo: el equipo está obligado a ganar sus dos últimos compromisos para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar.

Los próximos partidos serán auténticas finales para los albos

  • Jornada 21: visita a Malacateco en el estadio Santa Lucía, en Malacatán.
  • Jornada 22: recibe a Xelajú MC en el estadio Cementos Progreso, en un duelo directo que podría definir el último boleto a la liguilla.

El cuadro crema necesita cosechar los seis puntos y así intentar evitar que este torneo se convierta en uno de los más oscuros de su historia reciente.

Herberth Marroquín

Comunicaciones CF Futbol nacional Torneo Apertura 
