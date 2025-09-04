Así fue el trayecto del bus de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador

Fútbol Nacional

Así fue el trayecto del bus de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador

Este 4 de septiembre el bus de la selección de Guatemala comenzó su trayecto desde zona 15 hasta el estadio Cementos Progreso.

Bus de la selección de Guatemala

Bus de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador. (Foto Prensa Libre: PNC de Tránsito)

La selección de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando, comenzó su traslado al estadio Cementos Progreso para el partido contra El Salvador.

En varios videos viralizados en redes sociales se observa el autobús en el que viajan los jugadores y el cuerpo técnico de la Bicolor, durante su trayecto al estadio.

Según el medio La Red, el autobús de la selección salió desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en la zona 15, aproximadamente a las 16.40 horas.

Otro de los puntos por los que avanzó fue en las cercanías de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 6.

Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito informó en sus redes sociales que desplegó un dispositivo de seguridad para escoltar el autobús de la selección.

También compartieron un video en el que se observan varias patrullas y motocicletas policiales acompañando el vehículo de la Bicolor.

De acuerdo a las autoridades, el operativo de seguridad está conformado por 4 auto patrullas, 10 motocicletas y 30 agentes de la PNC.

El partido comenzará a las 20 horas, por lo que las autoridades prevén fuerte carga vehicular en los alrededores del estadio.

