Así fue el trayecto del bus de la selección de Guatemala previo a su partido contra El Salvador

La selección de Guatemala, dirigida por el técnico mexicano Luis Fernando, comenzó su traslado al estadio Cementos Progreso para el partido contra El Salvador.

En varios videos viralizados en redes sociales se observa el autobús en el que viajan los jugadores y el cuerpo técnico de la Bicolor, durante su trayecto al estadio.

Según el medio La Red, el autobús de la selección salió desde el Centro de Alto Rendimiento (CAR), ubicado en la zona 15, aproximadamente a las 16.40 horas.

Otro de los puntos por los que avanzó fue en las cercanías de la Academia de la Policía Nacional Civil (PNC), en la zona 6.

Por su parte, la Policía Nacional Civil de Tránsito informó en sus redes sociales que desplegó un dispositivo de seguridad para escoltar el autobús de la selección.

#GuateXLaRed | El bus que traslada a la Selección Nacional ya se dirige hacia el estadio Cementos Progreso. Sigue la cobertura total en https://t.co/YOMX0QzSIf. pic.twitter.com/f9pRrnq8nr — La Red (@Lared1061) September 4, 2025

También compartieron un video en el que se observan varias patrullas y motocicletas policiales acompañando el vehículo de la Bicolor.

De acuerdo a las autoridades, el operativo de seguridad está conformado por 4 auto patrullas, 10 motocicletas y 30 agentes de la PNC.

#GuateXLaRed | El bus de la Selección Nacional de El Salvador avanza por la Academia de la PNC, en zona 6, rumbo al estadio Cementos Progreso. Sigue la cobertura total en https://t.co/YOMX0QzSIf. pic.twitter.com/gVLW7n8eHe — La Red (@Lared1061) September 4, 2025

El partido comenzará a las 20 horas, por lo que las autoridades prevén fuerte carga vehicular en los alrededores del estadio.

El operativo de seguridad, acompañamiento y regulación vial está a cargo de un contingente del Departamento de Tránsito de la PNC, integrado por 4 autopatrullas, 10 motocicletas y 30 agentes policiales, además, cuenta con el apoyo de la PMT de Guatemala. pic.twitter.com/uCdrRsZPXw — PNC Tránsito (@DTransitoPNC) September 4, 2025

Lea también: En qué lugares se podrá ver gratis el partido de Guatemala contra El Salvador