Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A: Surinam y Panamá lideran, Guatemala sigue de último

Fútbol Nacional

Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A: Surinam y Panamá lideran, Guatemala sigue de último

La Selección de Panamá logró una victoria de oro este viernes al superar a El Salvador en el estadio Cuscatlán y se metió en la pelea del Grupo A junto Surinam.

|

time-clock

AMDEP6022. SAN SALVADOR (EL SALVADOR), 10/10/2025.- José Fajardo de Panamá celebra un gol este viernes, en un partido por las eliminatorias de la Concacaf al Mundial de 2026 entre El Salvador y Panamá en el Estadio Cuscatlán, en San Salvador (El Salvador). EFE/ Rodrigo Sura

José Fajardo de Panamá celebra el gol del triunfo ante El Salvador. (Foto Prensa Libre: EFE).

La eliminatoria mundialista está al rojo vivo tras los resultados de la tercera fecha, en la que los canaleros dieron un golpe sobre la mesa en busca del boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Panamá encontró el gol de la victoria al minuto 55, por medio de José Fajardo, un tanto que devuelve a la vida al equipo canalero, que en las primeras dos jornadas había empatado frente a Surinam y Guatemala.

El triunfo les permite alcanzar cinco puntos y ubicarse en el segundo lugar de la tabla del Grupo A, empatados con Surinam, que también suma cinco unidades tras el empate en casa contra Guatemala.

Por su parte, El Salvador se mantiene con tres puntos y ocupa el tercer puesto del grupo, mientras que Guatemala sigue en la última posición con dos unidades, tras igualar frente a Panamá y Surinam.

LECTURAS RELACIONADAS

Eliminatorias Copa Mundial 2026 : El Salvador - Surinam

¡Momento amargo para Guatemala! Así fue el gol de Surinam que definió el agónico empate

chevron-right
Guatemala vs. Surinam, encuentro eliminatorio (Foto Prensa Libre; Fedefut).

Cuál es el panorama de la selección de Guatemala con el empate ante Surinam

chevron-right

Según el formato de competencia de la Concacaf, solo el primer lugar de cada grupo avanzará de forma directa a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugares (de los tres grupos) tendrán la opción de disputar el repechaje intercontinental.

En la próxima jornada —la cuarta fecha de la eliminatoria— Guatemala visitará a El Salvador en el estadio Cuscatlán, el martes 14 de octubre, a las 20 horas. Ese mismo día, Panamá enfrentará a Surinam en el estadio Rommel Fernández.

ESCRITO POR:

Fernando López R.

Periodista de Prensa Libre, especializado en deportes con más de 20 años de experiencia como reportero y editor. Reconocido por coberturas como los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Pekín 2008 y Londres 2012.

Lee más artículos de Fernando López R.

ARCHIVADO EN:

Eliminatoria 2026 Futbol nacional Selección de El Salvador Selección de Guatemala Selección de Panamá 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS