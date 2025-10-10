Así marcha la tabla de posiciones del Grupo A: Surinam y Panamá lideran, Guatemala sigue de último

La eliminatoria mundialista está al rojo vivo tras los resultados de la tercera fecha, en la que los canaleros dieron un golpe sobre la mesa en busca del boleto a la Copa del Mundo del 2026.

Panamá encontró el gol de la victoria al minuto 55, por medio de José Fajardo, un tanto que devuelve a la vida al equipo canalero, que en las primeras dos jornadas había empatado frente a Surinam y Guatemala.

El triunfo les permite alcanzar cinco puntos y ubicarse en el segundo lugar de la tabla del Grupo A, empatados con Surinam, que también suma cinco unidades tras el empate en casa contra Guatemala.

Por su parte, El Salvador se mantiene con tres puntos y ocupa el tercer puesto del grupo, mientras que Guatemala sigue en la última posición con dos unidades, tras igualar frente a Panamá y Surinam.

Según el formato de competencia de la Concacaf, solo el primer lugar de cada grupo avanzará de forma directa a la Copa del Mundo, mientras que los dos mejores segundos lugares (de los tres grupos) tendrán la opción de disputar el repechaje intercontinental.

En la próxima jornada —la cuarta fecha de la eliminatoria— Guatemala visitará a El Salvador en el estadio Cuscatlán, el martes 14 de octubre, a las 20 horas. Ese mismo día, Panamá enfrentará a Surinam en el estadio Rommel Fernández.