Carlos Gallardo: “Todos esperan una goleada, pero nosotros vamos por los tres puntos”

El defensa Carlos Gallardo es uno de los indiscutibles en la Selección Nacional. (Foto Prensa Libre: cortesía Fedefut)

El capitán del cuadro guatemalteco ha tenido tiempo para reflexionar y disfrutar de la isla paradisíaca, en la cual el clima ronda entre los 33 y 35 grados centígrados.

Sus pensamientos son ocupados por el juego de mañana, de la Liga de Naciones C, pero también por un tema que lo llena de nostalgia y provoca que sus sentimientos choquen: su retiro.

No, todavía no tiene definida la fecha en la que colgará los botines, pero sí es un asunto que aparece de manera repentina en su mente. No para agobiarlo, al contrario, para recordarle que debe disfrutar cada instante con la Bicolor.

“Sabemos que son los últimos años de mi carrera y Dios me sigue dando la oportunidad de estar en la Selección. Para nadie es un secreto que ya estoy grande para el futbol, tengo 35 años”, confiesa el defensa nacional.

Gallardo asegura que mientras esté en un buen momento futbolístico y físico, espera seguir aportando a la Azul y Blanco, con alegría y pasión. Vive el presente y comparte con sus compañeros esta aventura inigualable.

Ayer salió del hotel por primera vez desde que la Selección Nacional llegó a Anguila. Todo el plantel fue a la cancha del estadio Raymond E. Guishard Technical Centre para la primera práctica en la casa del rival.

“Todos esperan una goleada, pero nosotros vamos por los tres puntos, y si se da la goleada, pues enhorabuena. No podemos decir cómo va a quedar el marcador sin jugarlo. Pero sepan que vamos a sudar la camisola”, recalca el Capi.

En los dos duelos anteriores, la goleada 10 a 0 frente a Anguila, en el Doroteo Guamuch Flores, y el triunfo 0-5 en Puerto Rico, Gallardo ha liderado la última línea de Guatemala, como titular.

Carlos reconoce que “los rivales no han sido fuertes, pero es importante para nosotros ganar y sumar puntos para el ranquin Fifa, que es lo que más nos interesa”.

Anguila, que ocupa el puesto 209 del ranquin de la Fifa, se presenta como el obstáculo en el camino de Guatemala, que para ascender a la Liga B, deberá empatar o ganar en un país que no es futbolero.

Este es el reto para la Selección que, poco a poco, va tomando ritmo, después de estar suspendida por dos años. La sed de triunfos es más intensa que nunca.

Contenido relacionado

> Víctor Guay celebra su cumpleaños con la convocatoria a la Selección Nacional

> Así es el hotel en el que se hospeda la Selección de Guatemala en Anguila

> Robles, Vargas, Ceballos y Guerra, en el equipo ideal de la Concacaf en la Liga C