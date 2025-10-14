El Salvador vs. Guatemala: Este es el posible once de Tena para su compromiso en el Cuscatlán

La Selección Nacional de Guatemala enfrenta este martes 15 de octubre un partido crucial en su camino hacia el Mundial del próximo año. El conjunto de la Bicolor se encuentra desde el pasado domingo en tierras salvadoreñas para disputar su compromiso eliminatorio.

Los dirigidos por Luis Fernando Tena realizaron su última práctica y el reconocimiento del estadio la noche del lunes, en la antesala de un encuentro que podría marcar el rumbo de las eliminatorias. El margen de error se ha terminado para la Azul y Blanco, y ahora es una obligación ganarle a El Salvador si se quiere seguir soñando con clasificar a la primera Copa del Mundo.

Los chapines llegan a este encuentro en el último lugar de la tabla, luego de tres jornadas disputadas, en las que han cosechado dos puntos, producto de dos empates y una derrota. Por ello, el partido de hoy es clave para sumar tres unidades.

Enfrente tendrán a un combinado salvadoreño que llega con tres puntos y también está urgido de ganar para mantenerse con vida en la eliminatoria.

En un duelo crucial para ambos, no hay mañana. Las dos selecciones saldrán con lo mejor que tienen en busca de las tres unidades que las mantengan en la pelea. Este partido, de vida o muerte para ambas escuadras, se jugará en el Estadio Cuscatlán, el coloso de Monserrat, con el objetivo de que Tena y sus dirigidos salgan con los tres puntos en el bolsillo.

Posible once de Luis Fernando Tena para enfrentar a El Salvador

Luis Fernando Tena apostaría por un once equilibrado y con bastante pierna fuerte en el mediocampo, buscando intensidad en el terreno de juego:

Portero: Nicholas Hagen, el guardián de la Bicolor.

Nicholas Hagen, el guardián de la Bicolor. Defensores: Aarón Herrera y José Morales ocuparán las bandas, mientras que José Pinto y Nicolás Samayoa serán los centrales.

Aarón Herrera y José Morales ocuparán las bandas, mientras que José Pinto y Nicolás Samayoa serán los centrales. Mediocampo: Stheven Robles, Jonathan Franco y José Rosales conformarán el triángulo en la zona central, una línea que promete juego fuerte y entrega.

Stheven Robles, Jonathan Franco y José Rosales conformarán el triángulo en la zona central, una línea que promete juego fuerte y entrega. Delanteros: Jesús López y Óscar Santis se encargarán de generar peligro por los costados, mientras que Rubio Rubín será el ‘9’ de la Bicolor.

Con este once, Tena buscará intensidad, con jugadores de pierna fuerte, creatividad en los pies de Jesús López y velocidad por las bandas, con Óscar Santis.