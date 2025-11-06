El técnico de Surinam define a sus convocados para la doble jornada eliminatoria

La Selección de Surinam dio a conocer su lista de convocados para afrontar la quinta y sexta jornada de la fase final de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.

El técnico Stanley Menzo ha definido un plantel de 27 jugadores con varias figuras que militan en ligas europeas y que representan una seria amenaza para sus rivales del Grupo A.

Los surinameses, que comparten el liderato con Panamá con 6 puntos, enfrentarán primero a El Salvador el 13 de noviembre como locales, para posteriormente viajar a Guatemala y medirse ante la Bicolor el martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. en el Estadio El Trébol, en lo que será el partido definitivo por la clasificación directa al Mundial.

La convocatoria de Surinam está conformada por tres líneas del equipo sólidas.

Porteros:

Etienne Vaessen (FC Groningen, Países Bajos)

(FC Groningen, Países Bajos) Warner Hahn (Hammarby IF, Suecia)

(Hammarby IF, Suecia) Jonathan Fonkel (SV Robinhood, Surinam)

Defensas:

La línea defensiva es una de las fortalezas del equipo surinamés, con jugadores consolidados en clubes europeos.

Myenty Abena (Gaziantep FK, Turquía)

(Gaziantep FK, Turquía) Djavan Anderson (Al-Ittifaq, Arabia Saudita)

(Al-Ittifaq, Arabia Saudita) Radinio Balker (Huddersfield Town FC, Inglaterra)

(Huddersfield Town FC, Inglaterra) Stefano Denswil (Kayserispor, Turquía)

(Kayserispor, Turquía) Anfernee Dijksteel (Kocaelispor, Turquía)

(Kocaelispor, Turquía) Ridgeciano Haps (Venezia FC, Italia)

(Venezia FC, Italia) Shaquille Pinas (Al-Kholood Club, Arabia Saudita)

(Al-Kholood Club, Arabia Saudita) D. Van der Kust (Heracles Almelo, Países Bajos)

Mediocampo:

El mediocampo surinamés es variado y cuenta con jugadores de gran calidad técnica distribuidos en diversas ligas:

Jean-Paul Boëtius (Darmstadt 98, Alemania)

(Darmstadt 98, Alemania) Tjaronn Chery (N.E.C Nijmegen, Países Bajos)

(N.E.C Nijmegen, Países Bajos) Denzel Jubitana (Atromitos FC, Grecia)

(Atromitos FC, Grecia) Dhoraso Klas (FC Iberia 1999, Georgia)

(FC Iberia 1999, Georgia) Justin Lonwijk (Fortuna Sittard, Países Bajos)

(Fortuna Sittard, Países Bajos) Dion Malone (SC Telstar, Países Bajos)

(SC Telstar, Países Bajos) Kenneth Paal (Antalyaspor, Turquía)

Delanteros:

En la delantera, Surinam cuenta con atacantes que militan en diversas ligas europeas.

Sheraldo Becker (CA Osasuna, España)

(CA Osasuna, España) Jay-Roy Grot (Odense Boldklub, Dinamarca)

(Odense Boldklub, Dinamarca) Richonell Margaret (Go Ahead Eagles, Países Bajos)

(Go Ahead Eagles, Países Bajos) Jahnoah Markelo (FC Zurich, Suiza)

(FC Zurich, Suiza) Virgil Misidjan (N.E.C Nijmegen, Países Bajos)

(N.E.C Nijmegen, Países Bajos) Jaden Montnor (Aris Limassol, Chipre)

(Aris Limassol, Chipre) Gleofilo Vlijter (Újpest FC, Hungría)

Sheraldo Becker, quien milita en La Liga española con el CA Osasuna, es sin duda una de las principales figuras ofensivas del equipo y representará un dolor de cabeza para la defensa guatemalteca.

La Selección de Surinam no solo cuenta con jugadores de experiencia internacional, sino que también ha demostrado ser un equipo competitivo y organizado. Con 6 puntos en 4 jornadas y compartiendo el liderato del Grupo A, los surinameses llegan motivados y con la intención de mantener el liderato del grupo.