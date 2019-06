Elías Enoc Vásquez hará una prueba para fichar con el Puebla de México

Elías Enoc Vásquez hará un prueba para jugar con el Puebla de México. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vásquez militó la temporada pasada con Sanarate FC y ahora busca volver a jugar en el extranjero.

El director técnico del equipo mexicano, José Luis Sánchez, mejor cocido como el ‘Chelis’, confirmó la prueba a la que será sometido Vásquez.

“Aquí ya tuve al pescado y me dio muchos resultados y mañana viene Elías Enoc. Elías Enoc es un central que me ha gustado de toda la vida. Entiendo que ha venido a la baja, no sé por qué ha venido a la baja y aceptó. Lo vi 20 minutos en Ciudad e Guatemala, platiqué con él y tiene muchas ganas de retomar el camino tenía. Yo siempre he dicho que un jugador cuando fue bueno siempre es bueno”, aseguró el entrenador del Puebla.

El ‘Chelis’ resaltó que ahora quiere tener una nueva manera de jugar y que espera que sea un líbero con velocidad, el cual cree que puede ser Vásquez.

El guatemalteco ya ha sido legionario, primero con Dorados de la Categoría de Ascenso en México, después en el Real Salt Lake de la MLS y en Venezuela con el Deportivo Anzoátegui.

