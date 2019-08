Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut invita a un asesor y al gerente de la Liga, William Rosales a la Dominicana

El presidente de la Fedefut, Gerardo Paiz (centro), viajó a la Dominicana con dos "invitados", su asesor Jorge Mario Véliz y el gerente de la Liga Nacional, William Rosales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El primer partido de la Bicolor (empate 0-0) al mando del nuevo Comité Ejecutivo de la Federación Nacional de Futbol (Fedefut), encabezado por el empresario Gerardo Paiz, dio la bienvenida a los miembros del Comité Ejecutivo, quienes viajaron con sus gastos pagados para “el fortalecimientos de las relaciones deportivas con la Federación Nacional de la República Dominicana”.

La Fedefut adquirió en Viajes Inter Quetzal dos compras, una para 30 personas, incluidos jugadores, cuerpo técnico y delegados, y otra para cinco personas, cuatro miembros del Comité Ejecutivo y el Secretario General Administrativo. Por los 35 boletos se pagó Q524 mil 940, del 12 al 15 de agosto, según consta en Guatecompras.

Gerardo Paiz, presidente de la Fedefut, explicó que sus dos acompañantes, su asesor Jorge Mario Véliz y el Gerente de la Liga Nacional, William Rosales, viajaron como invitados y que él costeó los mismos. “Los gastos de Veliz, Rosales y míos los pagué con el dinero de mis empresas”, aseguró Paiz, quien explicó que los miembros del Comité Ejecutivo viajaron por “trabajo de la federación”, pero que Rosales “fue como aficionado” y dejó un día a la Liga sin Gerente, aprovechando el puente por el 15 de agosto.

Los 30 boletos de la primera compra (Q445 mil 380) están divididos de la siguiente manera: 19 jugadores, 9 del cuerpo técnico encabezado por Amarini Villatoro (no viajó la nutricionista), un delegado, el ex seleccionado de futsal Carlos Mérida, quien tiene el puesto de Director Deportivo de la Fedefut. No viajó nadie de prensa. Un espacio pendiente de confirmar.

LA SELECCIÓN MAYOR VIAJÓ A REPÚBLICA DOMINICANA PARA SU ENCUENTRO AMISTOSO INTERNACIONALhttps://t.co/hO0vjqFNBg pic.twitter.com/fsXEEgGXhT — FEDEFUT GUATE (@fedefut_oficial) August 12, 2019

En los cinco boletos (Q79 mil 560), incluye a cuatro miembros del Comité Ejecutivo: Carlos Fernando Fernández, vicepresidente, Alba Trejo y Walfred Minera, miembros (un boleto pendiente de confirmar) y el Secretario General Administrativo, Max Solórzano.

El paquete que incluía boleto aéreo, hospedaje y alimentación, para el grupo de futbolistas tuvo un costo de Q14 mil 846, mientras que para los VIP de Q15 mil 912. Sin incluir los gastos de bolsillo.

Esta no es la primera vez que viajan todos los dirigentes de la Fedefut ha sucedido en los distintos períodos, como en la época del expresidente Brayan Jiménez que eran constantes los “invitados” pero de las asociaciones departamentales.

El próximo viaje de la Bicolor será a Puerto Rico el 10 de septiembre por la Liga de Naciones. ¿Cuántos invitados irán?

