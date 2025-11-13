Guatemala vs Panamá: Reunión clave con comisarios de FIFA para revisar detalles de la seguridad para los panameños

FIFA y Concacaf tomarán una decisión al mediodía de este jueves tras las quejas formales presentadas por la Selección de Panamá sobre el partido entre Guatemala y Panamá, programado para esta noche a las 8:00 p.m. en el Estadio El Trébol que podría estar en duda.

La fepafut denuncia falta de garantías de seguridad y considera que la afición guatemalteca sobrepasó los límites del apoyo deportivo.

Gerardo Paiz, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala (Fedefut), y Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol, se reunirán para negociar y determinar si el encuentro se disputa esta noche y bajo qué condiciones de seguridad impuestas.

Los problemas comenzaron desde que la delegación panameña aterrizó en Guatemala este miércoles 12 de noviembre por la tarde. A diferencia de lo que ocurre en eliminatorias regulares, los jugadores canaleros fueron recibidos en el aeropuerto con gritos, presión y un ambiente hostil por parte de grupos de aficionados guatemaltecos.

Durante la única noche que pasarán en territorio guatemalteco, la situación se intensificó. Grupos de seguidores chapines acudieron al hotel de concentración para llevar "serenata" a los panameños, con el objetivo de no dejarlos dormir mediante cánticos, bocinas, tambores y todo tipo de ruido que impidiera su descanso previo al partido.

Estas prácticas, aunque comunes en el fútbol centroamericano, llegaron a un punto que la delegación panameña considera inaceptable. Según fuentes de la Federación Panameña, los jugadores vieron expuesta su seguridad y el acoso sobrepasó los límites del apoyo deportivo legítimo. Ante esta situación, Panamá habría expresado su preocupación formal a FIFA y Concacaf, llegando incluso a considerar la petición de que el partido se dispute a puerta cerrada. Esta opción, aunque extrema y poco probable, refleja la gravedad de las denuncias realizadas por los canaleros.

La situación se complica aún más considerando que Guatemala ya se encuentra sancionada y advertida por la FIFA. El organismo rector del fútbol mundial impuso una multa de 20 mil francos suizos (aproximadamente 190 mil quetzales) y una reducción del 15% del aforo para el partido de esta noche debido a incidentes discriminatorios registrados durante el encuentro ante El Salvador el pasado 14 de octubre.

FIFA dejó claro en su momento que cualquier nuevo incidente podría derivar en sanciones más severas. El acoso a la delegación panameña podría interpretarse como una nueva infracción que ponga en riesgo no solo el partido de esta noche, sino también el compromiso ante Surinam del próximo 18 de noviembre.