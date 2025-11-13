EN VIVO Guatemala vs Panamá: así se vive el ambiente en los alrededores del estadio El Trébol

Este jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala disputa un partido crucial en su camino hacia la clasificación al Mundial del 2026.

El juego, previsto para las 20 horas, se llevará a cabo en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Las autoridades de Tránsito prevén complicaciones en la movilidad desde el mediodía, debido a la llegada de aficionados y comerciantes en una de las zonas con mayor flujo vehicular del país.

La Policía Municipal de Tránsito capitalina anunció cierres viales con el objetivo de resguardar a los miles de aficionados que estarán en los alrededores del estadio.

También emitieron recomendaciones a las personas que circulan por las calles y avenidas cercanas, para que tomen rutas alternas.

Así el ambiente previo al partido:

13 de noviembre 2025, 11:06h Ministro de Gobernación hace llamado a no empañar la "fiesta deportiva"



El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, indicó que la afición tiene que tener un "comportamiento ejemplar", ya que el deporte se basa en la lealtad. Dijo que garantizarán la seguridad del evento.

13 de noviembre 2025, 10:52h Presidente de Panamá se pronuncia por llegada de selección a Guatemala





"El presidente José Raúl Mulino habla sobre la agresión sufrida por la selección de Panamá a su llegada a Guatemala y pidió respeto en el deporte", según la Prensa Panamá.

13 de noviembre 2025, 10:45 h PNC implementa dispositivo de seguridad en el perímetro del estadio



Policías de la Comisaría 14 a bordo de unidades motorizadas hacen recorridos y puestos fijos para garantizar la seguridad de los aficionados que desde tempranas horas hacen fila para su ingreso al recinto deportivo.