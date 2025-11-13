EN VIVO Guatemala vs Panamá: así se vive el ambiente en los alrededores del estadio El Trébol

EN DIRECTO

Comunitario

EN VIVO Guatemala vs Panamá: así se vive el ambiente en los alrededores del estadio El Trébol

Aficionados de la Selección de Guatemala ya se encuentran listos para el juego de la Azul y Blanco contra Panamá, en el estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como El Trébol.

Miguel Barrientos

y

|

time-clock

La Selección de Guatemala entrena en el estadio Manuel Felipe Carrera previo a su encuentro con Panamá. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

Este jueves 13 de noviembre, la Selección de Guatemala disputa un partido crucial en su camino hacia la clasificación al Mundial del 2026.

El juego, previsto para las 20 horas, se llevará a cabo en el estadio Manuel Felipe Carrera.

Las autoridades de Tránsito prevén complicaciones en la movilidad desde el mediodía, debido a la llegada de aficionados y comerciantes en una de las zonas con mayor flujo vehicular del país.

La Policía Municipal de Tránsito capitalina anunció cierres viales con el objetivo de resguardar a los miles de aficionados que estarán en los alrededores del estadio.

EN ESTE MOMENTO

NESTL, IA CENTRO DE DATOS. Se visit la planta de Nestl en la ciudad capital para conocer un poco ms a fondo su centro de datos, que con Inteligencia Artificial, han logrado una mejor eficiencia en el trabajo de todos sus colaboradores, en especial, en el equipo de ventas. En la imagen, colaboradores de Nestl en el Centro de Datos en zona 12. Juan Diego Gonzlez. 061125

Salario mínimo 2026: cuándo se conocerá el monto oficial en Guatemala

Right
billetes quetzales de diferentes denominación presupuesto

La Superintendencia de Competencia tiene ley, propuesta de estructura y planes, pero no tiene presupuesto

Right

También emitieron recomendaciones a las personas que circulan por las calles y avenidas cercanas, para que tomen rutas alternas.

Así el ambiente previo al partido:

13 de noviembre 2025, 11:06h

Ministro de Gobernación hace llamado a no empañar la "fiesta deportiva"

El ministro de Gobernación de Guatemala, Marco Antonio Villeda, indicó que la afición tiene que tener un "comportamiento ejemplar", ya que el deporte se basa en la lealtad. Dijo que garantizarán la seguridad del evento.

13 de noviembre 2025, 10:52h

Presidente de Panamá se pronuncia por llegada de selección a Guatemala

"El presidente José Raúl Mulino habla sobre la agresión sufrida por la selección de Panamá a su llegada a Guatemala y pidió respeto en el deporte", según la Prensa Panamá.

13 de noviembre 2025, 10:45 h

PNC implementa dispositivo de seguridad en el perímetro del estadio

Policías de la Comisaría 14 a bordo de unidades motorizadas hacen recorridos y puestos fijos para garantizar la seguridad de los aficionados que desde tempranas horas hacen fila para su ingreso al recinto deportivo.

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

Lee más artículos de Miguel Barrientos
egutierrez

egutierrez

Lee más artículos de egutierrez

ARCHIVADO EN:

Estadio El Trébol Estadio Manuel Felipe Carrera Selección de Guatemala Tendencias nacionales Tránsito Tránsito en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS