La Selección de Guatemala vestirá de azul en el encuentro contra Surinam

La Selección Nacional de Guatemala jugará con su uniforme azul en el partido frente a Surinam, que se disputará este viernes en el Dr. Franklin Essed Stadium, en Paramaribo, por la tercera fecha de la fase final de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

El combinado nacional saltará a la cancha con la indumentaria de visitante, la tradicional camisola azul con franja blanca diagonal, que en el pasado fue el uniforme principal de la Bicolor en competencias internacionales.

En los dos primeros encuentros de esta fase final, Guatemala presentó su uniforme blanco con franja azul, tanto en el estadio Cementos Progreso, de la zona 6 capitalina, como en el Rommel Fernández.

En la jornada inaugural cayó 0-1 ante El Salvador, mientras que en la segunda fecha rescató un empate 1-1 en su visita a Panamá, resultados que la ubican en una posición en la que necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

Para este compromiso en territorio surinamés, la Bicolor volverá a lucir el histórico atuendo azul, evocando recordados momentos de la selección en décadas anteriores y buscando su primera victoria en esta etapa eliminatoria.

El duelo será clave para las aspiraciones de Guatemala en el Grupo A, en una jornada en la que también se enfrentarán El Salvador y Panamá, un partido que podría influir directamente en la tabla de posiciones.

La afición de Guatemala seguirá de cerca las acciones del partido contra Surinam. (Foto Prensa Libre: AFP).

El encuentro entre Surinam y Guatemala está programado para disputarse este viernes a las 15:00 horas (horario de Guatemala) en el Dr. Franklin Essed Stadium. Los aficionados podrán seguir todas las incidencias del compromiso a través de la transmisión en vivo de Tigo Sports, canal oficial de la Selección Nacional, que llevará las imágenes directamente desde Paramaribo.