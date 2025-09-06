Municipal vs Comunicaciones: cuándo se juega el partido por la Copa en Estados Unidos

El futbol guatemalteco volverá a vivir una nueva edición del clásico nacional fuera de sus fronteras. Municipal y Comunicaciones se enfrentarán este domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas en el BMO Stadium de Los Ángeles, Estados Unidos, en un duelo que promete emociones y que además será oficial, ya que el resultado contará en el historial de enfrentamientos entre ambos equipos.

El compromiso será parte de la Copa organizada en territorio estadounidense, en la que nuevamente los dos máximos exponentes del balompié nacional pondrán en juego la rivalidad entre ambos equipos. Municipal tiene la oportunidad de recortar la distancia en el historial de victorias, mientras que Comunicaciones buscará mantener o incluso ampliar su ventaja en este registro.

El antecedente más cercano entre ambas instituciones se dio el pasado 10 de agosto en el clásico 334, disputado en la Liga Nacional. En esa ocasión, el partido terminó con empate 1-1, un resultado que dejó la serie en pausa y que añade aún más expectativa a este nuevo enfrentamiento en suelo estadounidense.

No es la primera vez que el clásico se traslada a Estados Unidos. En 2024 también se disputó un encuentro similar, con victoria para Municipal, que se llevó la copa de aquel año. Ese precedente convierte al equipo escarlata en favorito para repetir la historia, aunque Comunicaciones también ha mostrado fortaleza en este tipo de escenarios internacionales.

Más allá de la rivalidad histórica, el encuentro tendrá en juego un título oficial, lo que aumenta la importancia del resultado. La Copa se suma al palmarés de los equipos, lo que da un atractivo adicional al duelo para las aficiones que residen en Estados Unidos y que tendrán la oportunidad de presenciar de cerca un clásico de gran tradición en Guatemala.

Ambos equipos llegarán con planteles limitados, ya que varios de sus futbolistas forman parte de la Selección Nacional que disputa la eliminatoria mundialista. Esta situación ha marcado también sus recientes actuaciones en el torneo local, donde tanto Municipal como Comunicaciones han tenido que rotar jugadores y apostar por alternativas en sus alineaciones.

El escenario del BMO Stadium le dará un marco especial al partido. La casa del LAFC de la MLS será testigo de una rivalidad que traspasa fronteras y que reúne a miles de guatemaltecos en el extranjero, quienes viven cada edición con la misma pasión que en los estadios del país.

Con este encuentro, el clásico nacional sumará una página más a su extenso historial. La cita del domingo será clave para determinar si Municipal logra recortar diferencias o si Comunicaciones mantiene su supremacía.