Nicholas Hagen, la figura de Municipal en el empate sin goles contra Xelajú MC

Nicholas Hagen estuvo puntual en sus intervenciones en el partido del sábado contra Xelajú MC. (Foto Prensa Libre: Raúl Júarez)

La jugada clave del partido para los escarlatas llegó al minuto 40 cuando ‘Nico’ detuvo un penalti al delantero de los chivos, Carlos Kamiani Félix.

El partido transcurrió con varias jugadas emocionantes, pero ninguno de los dos equipos consiguió el tanto que les podría haber dado los tres puntos.

Hagen aseguró que “fue un buen inicio de torneo, no el mejor pero un buen inicio en un campo sumamente difícil contra un rival de mucha experiencia, con jugadores de mucha experiencia”, puntualizó.

Además, resaltó “siento que nos pudimos haber llevado más y lastimosamente no se pudo, pero lo importante era no perder, me siento contento y satisfecho con mi trabajo”.

Sobre el penalti que le detuvo a Kamiani resaltó: “La verdad es que todo el equipo hizo el trabajo, me tocó responder y hacerlo de la mejor manera”, y agregó: “siento que marca un buen inicio de temporada con vistas al clásico y tenemos que seguir trabajando”, indicó.

Hagen regresó a los entrenamientos con Municipal para jugar la temporada 2019-2020 después de una prueba en Bélgica.

