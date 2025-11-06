Qué dice la prensa de Panamá sobre el estadio del Trébol previo al partido contra Guatemala y cómo lo comparan con el Rommel Fernández

Fútbol Nacional

Qué dice la prensa de Panamá sobre el estadio del Trébol previo al partido contra Guatemala y cómo lo comparan con el Rommel Fernández

El estadio del Trébol será la sede en donde la selección de Guatemala se enfrentará a Panamá y Surinam en las eliminatorias mundialistas.

|

time-clock

estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol"

Estadio Manuel Felipe Carrera "El Trébol". (Foto Prensa Libre: CSD Municipal).

Faltan pocos días para que la Selección de Guatemala entre en la recta final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, donde se enfrentará a Panamá el próximo 13 de noviembre.

Las expectativas hacia el conjunto dirigido por Luis Fernando Tena son elevadas, ya que, en caso de ganar este partido y el siguiente contra Surinam, podría tratarse de la primera vez en la historia de Guatemala que clasifica directamente a un Mundial.

La esperanza de la afición de la Bicolor se mantiene, sobre todo si se considera que ambos partidos los disputará como local. El estadio designado para albergar los encuentros será el Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol".

De hecho, medios panameños han mencionado que la elección de este estadio podría "beneficiar" a la Selección de Guatemala por varios factores.

LECTURAS RELACIONADAS

“No me preocupa jugar en El Trébol ante Guatemala”, asegura Thomas Christiansen, técnico de Panamá

chevron-right
La Bucolor continúa preparando sus dos compromisos frente a Panamá y Surinam de la mano de Luis Fernando Tena. (Foto Prensa Libre: Fedefut).

¡Cuenta regresiva! A ocho días del reto, Tena ajusta el rompecabezas para enfrentar a Panamá

chevron-right

Tal es el caso del medio La Estrella de Panamá, que recientemente publicó un artículo como previa al encuentro entre ambos países centroamericanos y mencionó el estadio de El Trébol.

En concreto, el medio señala que este estadio puede favorecer al equipo de Tena debido a la cercanía del público al terreno de juego, a pesar de no contar con un aforo considerable, ya que actualmente permite la presencia de más de siete mil aficionados.

"Se han decantado por este estadio los guatemaltecos para hacerle sentir a los panameños la presión del público ante su cercanía al terreno de juego. A diferencia del estadio Rommel Fernández, que tiene capacidad para 23 mil aficionados, pero cuya cancha está distante de las tribunas, con una amplia pista que la rodea", señala el medio.

También afirma que la decisión de escoger el estadio de El Trébol como sede para los partidos de Guatemala responde a un "criterio razonable", dadas sus particularidades para ejercer presión sobre la selección panameña.

"Es un criterio razonable de buscar ventaja de locales, que les podría beneficiar para animar a los suyos y a la vez presionar con la algarabía de su afición, tanto a los jugadores rivales como al árbitro", indica el medio.

Asimismo, menciona que tanto el estadio de El Trébol como el Rommel Fernández tienen las mismas dimensiones: 105x68 metros, y que ambos cuentan con césped natural.

Lea también: “Lo que debería preocuparle a Panamá es el buen momento de los futbolistas de Guatemala”, asegura Amarini Villatoro

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU. Deportes para hispanos Eliminatorias mundialistas Estadio del Trébol  Fútbol nacional Mundial 2026 Panamá Selección de Guatemala Surinam 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS