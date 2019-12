¿Quién es la aficionada roja que celebró en el Pensativo rodeada de antigüeños?

María Teresa celebró el triunfo de Municipal, en el Pensativo. (Foto Prensa Libre: Norvin Mendoza)

María Teresa acaparó la atención por su festejo, rodeada de aficionados del equipo colonial.

“Vengo a disfrutar y a enseñar mi escudo. Yo siempre estoy persiguiendo a mi equipo y no me importa si es acá, allá o donde sea”, asegura emocionada la seguidora del equipo escarlata.

Lee también: Municipal acaricia el título 31 tras ganar en Antigua

Llegó al Estadio Pensativo con una gorra de Municipal, una camiseta de color palo rosa y jeans, y no pasó desapercibida por su evidente apoyo al equipo de sus amores.

“Fui con puros panzasverdes y ni modo, todos me odian. Igual me odian en la cancha y me aman afuera. Hacemos apuestas”, asegura María Teresa, quien no puede borrar de su rostro la sonrisa, gracias al triunfo del cuadro edil.

“Ahorita anda circulando una foto de cómo celebré el gol, no me importó que me quisieran matar, pero me levanté y grité”, afirma.

Me acabo de enamorar 😍 pic.twitter.com/PHGkuPqim5 — 𝕽𝖎𝖈𝖈𝖍𝖆𝖗𝖉 ²¹ (@Ricchard24) December 26, 2019

Contenido relacionado

> Alessandro Navarro: ¿Quién es el portero rojo de 17 años que jugará la final contra Antigua GFC?

> Estos son los duelos de la final del Apertura 2019 entre Antigua GFC y Municipal

> Antigua GFC, el dolor de cabeza de Municipal y su tercera final en torneos cortos