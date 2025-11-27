Rubén Dario Silva reacciona por el empate y asegura que se lograron un resultado importante

El experimentado arquero uruguayo de Xelajú MC, Rubén Darío Silva, se robó todos los reflectores en el partido de ida de la gran final de la Copa Centroamericana, en el que el bicampeón del certamen, Liga Deportiva Alajuelense, recibió en casa a los Superchivos, en el estadio Alejandro Morera Soto.

El encuentro terminó con un empate 1-1 entre manudos y altenses, pero la gran figura de la noche fue, sin duda, el guardameta chivo. Silva no solo detuvo dos penales en la primera parte —a nada menos que dos figuras mundialistas de los ticos como Joel Campbell y Celso Borges—, sino que además tuvo una actuación monumental bajo los tres palos, demostrando seguridad, temple y liderazgo.

Supo manejar los tiempos del encuentro y realizó atajadas clave durante los 90 minutos, sosteniendo a Xelajú en los momentos más difíciles.

Gracias a su desempeño, los altenses lograron llevarse un valioso empate de Costa Rica, acompañado del gol de visita que les da una ligera ventaja para el partido de vuelta, a disputarse la próxima semana en el estadio Cementos Progreso. Silva fue designado Jugador del Partido tras su soberbia actuación.

Al finalizar el encuentro, el cancerbero expresó su satisfacción: "Es la primera vez que atajo dos penales en un mismo partido. Estoy muy contento de poder ayudar al equipo a sacar un empate tan importante para nosotros."

También agradeció a su preparador de porteros: "Gracias a Marvin, nuestro entrenador de porteros, que siempre está guiándonos y motivándonos para hacer las cosas bien."

Sobre el resultado, Silva destacó: "Sabemos lo que representa Alajuelense, un equipo grande e importante, y nos llevamos un empate merecido."

Finalmente, el arquero uruguayo dejó claro el objetivo para la vuelta: "Será un lleno total en casa y esperamos hacer las cosas bien para quedarnos con este trofeo tan importante."