Sanarate y Antigua empatan en accidentado compromiso

El equipo colonial empató a cero goles contra Sanarate. (Foto Prensa Libre: Antigua GFC)

Sanarate salió molesto tras el empate 0-0 contra Antigua GFC en la fecha cuatro y acusó el trabajo arbitral en la cuarta fecha del torneo Apertura 2019, de boicotear su trabajo al anular un gol legitimo en la primera parte.

Te puede interesar: Cobán mantiene su paso arrollador y vence a Guastatoya Carlos Vicente 17 de agosto de 2019 a las 09:52h

Elías Enoc Vásquez manifestó que el equipo se sintió humillado por lo ocurrido, aunque al final fue el guardameta Luis Morán de equipo colonial quien evitó las jugadas de peligro que generó el club oriental.

El portero de Antigua GFC llegó inspirado y tuvo una destacada actuación neutralizando jugadas peligrosas generadas principalmente por Pedro Altán, Juan Silva y William Zapata.

Te puede interesar: Comunicaciones encuentra la ruta bajo una lluvia que complicó a Malacateco

“El central no marcó el panalti. La gente se da cuenta y se escucha al fondo. Uno como jugador no pude encontrar una explicación porque uno trabaja toda la semana para ganar el partido y simplemente no nos dejan. Sentimos una impotencia en todo esto”, afirmó Nixsón Flores.

El equipo colonial conserva su invicto y llegó a cuatro juegos sin derrota, tres triunfos y un empate. Suma 10 puntos y marcha segundo detrás de Cobán Imperial.

Los orientales por su parte suman su tercer empate después de la igualdad contra los antigüeños.

Contenido relacionado

> Carlos Alvarado, el guerrero de Escuintla, que fortalece el medio campo de Municipal

> John Méndez recibe el alta médica con Municipal y es opción para jugar contra Iztapa

> Sanarate busca recaudar fondos para el club con venta de almuerzos