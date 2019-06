Stefano Cincotta ficha por Comunicaciones para la temporada 2019-2020

View this post on Instagram

Los ciclos se cierran, las etapas se queman pero las experiencias y las alegrías quedan siempre por el resto de nuestras vidas. Quiero agradecer en primer lugar al profesor Amarini Villatoro por confiar en mi y darme siempre la oportunidad de retarme y superarme día a día. A todos los jugadores, cuerpo técnico y todas aquellas personas que de forma indirecta o directa apoyan día a día en el club de Guastatoya, me hicieron sentir en casa nuevamente y darme cuenta que en Guatemala esta mi hogar. A la afición porque me alentaron y estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, ahora seré un hincha más de Guastatoya como todos ustedes. Espero que pronto nos encontremos nuevamente y que nuestras futuras batallas estén llenas de respeto y admiración. Atentamente Stefanno Cincotta #21