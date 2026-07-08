Agexport argumenta ante EE. UU. que eliminar el arancel del 10% fortalecería la política America First

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) solicitó a la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR) que restablezca el arancel cero para los productos guatemaltecos que actualmente pagan un gravamen del 10%, al afirmar que la medida fortalecería la política America First promovida por el presidente Donald Trump. La petición fue presentada mediante comentarios técnicos por escrito y reforzada durante una audiencia pública celebrada en Washington D. C.

La organización sostuvo que mantener el arancel del 10% no fortalece la producción estadounidense, sino que incrementa los costos para importadores, distribuidores, supermercados, procesadores, restaurantes y consumidores que dependen de un abastecimiento cercano y competitivo.

Durante la audiencia, Agexport fundamentó su petición en cuatro argumentos principales:

Guatemala complementa la producción de EE. UU. La entidad indicó que frutas, vegetales y productos acuícolas guatemaltecos ingresan al mercado estadounidense principalmente en épocas en las que la producción local es limitada, por lo que no sustituyen a los productores nacionales, sino que contribuyen a mantener la disponibilidad de alimentos durante todo el año. Contribuye a la seguridad alimentaria de EE. UU. Según la asociación, las exportaciones guatemaltecas ayudan a reducir riesgos de escasez, estabilizar los precios y ampliar la oferta de productos frescos, saludables y de calidad para los consumidores estadounidenses. Fortalece las cadenas regionales de suministro alineadas con America First. Agexport afirmó que los sectores agrícola, manufacturero, acuícola y pesquero mantienen una integración con empresas estadounidenses en actividades de transporte, logística, almacenamiento, procesamiento, distribución y comercialización, lo que genera valor y empleo en ambos países. Guatemala es un proveedor confiable y cercano. La organización argumentó que la proximidad geográfica, el marco del CAFTA-DR, la trazabilidad, las certificaciones internacionales y el cumplimiento de estándares sanitarios, ambientales y laborales convierten al país en un socio estratégico frente a cadenas de suministro más lejanas y vulnerables.

Agexport sostuvo ante el USTR que restablecer el arancel cero no representaría un beneficio unilateral para Guatemala, sino una decisión que fortalecería la competitividad de EE. UU., protegería a los consumidores y consolidaría cadenas regionales de suministro confiables.

En ese contexto, la directora de Incidencia del Entorno Exportador de la entidad, Claudia de Del Águila, afirmó que cuando Guatemala exporta, también se fortalecen el empleo, la seguridad alimentaria y la competitividad de EE. UU.

La asociación también reconoció las gestiones realizadas por el Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Economía, durante el proceso que desarrolla el USTR, y reiteró su disposición de continuar trabajando con las autoridades estadounidenses para lograr que los productos guatemaltecos actualmente gravados recuperen el tratamiento de arancel cero.