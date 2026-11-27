El proceso de recepción de las obras de construcción y rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ), ejecutadas bajo el modelo de alianza público-privada (APP), enfrenta nuevas controversias.

Ante esta situación, las diferencias se abordarán en reuniones, con el objetivo de alcanzar una solución en el corto plazo.

A mediados de mes, representantes del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), como entidad contratante; del Ministerio de Finanzas (Minfin), cuyo titular preside el Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Conadie); de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), y de Convía realizaron una visita de campo para conocer los avances del proyecto y evaluar las condiciones para la recepción de las obras.

Sandro Testelli, director de país de Convía, explicó a Prensa Libre, que el proyecto se encuentra en la etapa de finalización de la primera fase, denominada fase A.

Consideró que el proyecto genera una dinámica favorable para el país y envía una señal positiva al concretarse la primera obra bajo el modelo de alianza público-privada (APP), que pronto estará al servicio de la población.

Prensa Libre solicitó ayer, una postura al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Al cierre de esta edición, ambas entidades estaban pendientes de responder las consultas enviadas.

Avanza la recepción de la obra

El directivo confirmó que el proceso se encuentra en la fase de recepción de expedientes por parte de distintas entidades.

En esta etapa de revisión intervienen el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), por tratarse de un activo carretero del Estado de Guatemala, y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), como ente regulador encargado de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales.

En la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ) se observan los últimos trabajos en las garitas de cobro para su puesta en funcionamiento. (Foto, Prensa Libre: María Reneé Barrientos).

Autopista en fase de revisión contractual

Testelli explicó que el proceso se encuentra en una fase de revisión que abarca aspectos técnicos y legales, lo que calificó como un avance importante.

Aclaró que los expedientes de la obra se han gestionado de manera coordinada y que, en las próximas semanas, se espera identificar los aspectos contractuales que requieran aclaraciones, las cuales, dada la magnitud del proyecto, se atenderán conforme avance la revisión de la documentación.

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Según el directivo, se mantiene una coordinación activa con las autoridades y las partes involucradas en el contrato para garantizar que el proceso avance de manera ordenada.

“Es un proyecto importante, grande, y que lleva un proceso profundo en cuanto a esos dos puntos en lo particular”, remarcó.

Convía asegura que cumplió el plazo acordado

Según Testelli, se cumplió con la fecha acordada del 11 de noviembre y, desde entonces, se desarrolla el proceso de revisión administrativa en coordinación con el CIV y la ANI.

En cuanto a las controversias y los mecanismos contractuales para resolverlas, el ejecutivo enfatizó que la revisión se apegará a lo establecido en el contrato y que se atenderá lo que se determine como resultado de ese proceso.

Aún no hay fecha para el cobro de peaje

El ejecutivo aclaró que, por el momento, no hay una fecha definida para el inicio del cobro de peaje, la cual se establecerá en coordinación con las autoridades involucradas.

Agregó que a diario se realizan pruebas en distintos aspectos de la obra para validar el proceso de entrega y recepción.

“La inquietud de todos es terminar de una manera ordenada todo este proceso; poder tener una fecha en coordinación con las autoridades ya para tener una fecha específica de entrar en operación”, señaló.

Nuevas controversias

En lo que va del mes se han celebrado reuniones para buscar una solución que permita concretar la recepción de las obras.

La entrega estaba prevista originalmente para julio, pero, debido a diferencias entre las partes, fue reprogramada para el 11 de noviembre, tras un proceso de negociaciones celebrado durante el primer semestre del año.

Sin embargo, se activaron la cuarta y quinta controversias relacionadas con el proyecto.

Las diferencias están sujetas a una cláusula de confidencialidad entre las partes involucradas. No obstante, se busca alcanzar una solución satisfactoria que permita avanzar hacia la entrega.

Durante un recorrido efectuado por Prensa Libre y Guatevisión, se constató que los frentes de trabajo permanecen activos y que continúan las obras de ingeniería civil en los tramos principales de la autopista.

Por ejemplo, se observaron trabajos de construcción de las garitas de cobro en ambos sentidos de circulación, así como de señalización vertical y horizontal en la autopista.

Entrega de autopista sigue pendiente

El proyecto de la AEPQ, ejecutado bajo el modelo de alianza público-privada, se rige por un contrato que permite efectuar ajustes según las circunstancias que surjan durante su ejecución. Este mecanismo se aplicó para reprogramar la entrega de la primera fase, mientras las obras continúan su curso.

El modelo contempla mecanismos jurídicos que permiten realizar estos ajustes mediante procedimientos de arbitraje y conciliación, establecidos para resolver las diferencias entre las partes.

Como antecedente, entre enero y junio de 2026, el proyecto enfrentó tres controversias que dieron lugar a modificaciones contractuales.

Uno de los principales cambios fue la reprogramación de la fecha de entrega de la primera fase, del 12 de julio al 11 de noviembre de 2026.

La entrega estaba prevista originalmente para julio, pero, debido a diferencias entre las partes, fue reprogramada para el 11 de noviembre, tras un proceso de arbitraje celebrado durante el primer semestre del año.

Sin embargo, durante ese período surgieron nuevas interferencias que obligan a revisar nuevamente las condiciones para concluir la primera fase y proceder con la recepción de las obras.

Esta situación podría requerir una nueva solicitud ante una comisión arbitral, con el propósito de que los acuerdos sean validados por el Estado de Guatemala y se alcance una solución antes de recurrir a un arbitraje internacional.

Dos nuevas controversias

Actualmente, se encuentran en proceso de resolución la cuarta y quinta controversias del proyecto, cuyos resultados podrían determinar si corresponde aplicar sanciones, establecer las condiciones para la entrega y recepción de las obras, así como esclarecer las razones que impidieron cumplir con la fecha prevista en el contrato.

También se busca determinar cuáles fueron las circunstancias que incidieron en el incumplimiento del plazo y si estas justifican nuevos ajustes contractuales.

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Estos procedimientos están contemplados en el marco jurídico y contractual de la alianza público-privada, por lo que las obras continúan en ejecución mientras se busca una solución a las controversias pendientes.

El contrato establece los mecanismos jurídicos para resolver cualquier divergencia entre las partes. Toda decisión que se adopte en este ámbito podría tener implicaciones técnicas y financieras.

Guatemala contará con su primer proyecto ejecutado bajo el modelo de alianza público-privada (APP), que consiste en la construcción y rehabilitación de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ). (Foto, Prensa Libre: María Reneé Barrientos).

Autopista entrará en fase de pruebas

Mientras se resuelven las nuevas controversias entre las partes, los usuarios podrán continuar utilizando la autopista Escuintla-Puerto Quetzal (AEPQ) sin pagar peaje. Durante este período, se espera que comiencen a aplicarse los indicadores de calidad del servicio establecidos en el contrato.

En el corto plazo, se prevé que los usuarios perciban avances en la transformación de los tramos principales de la autopista, conforme se ejecuten las obras pendientes para su finalización.

Una vez concluidas y recibidas las obras, se iniciará un período de prueba para verificar el funcionamiento de los sistemas operativos y de servicio, previo al inicio del cobro de la tarifa de peaje acordada contractualmente.

Según las estimaciones, este proceso podría concluir entre finales de diciembre de 2026 y principios de enero de 2027, cuando se prevé que comience el cobro del peaje a los usuarios, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el contrato.

Primera fase comprende 36 kilómetros

La primera fase del proyecto comprende 36 kilómetros de carretera, obras hidráulicas, ampliación de puentes, garitas de peaje y otras intervenciones de infraestructura.

Una vez entregada y recibida esta fase, se avanzará hacia la segunda etapa, que incluye la construcción de cuatro distribuidores viales, el Mercado de Frutas y otras obras complementarias, algunas de las cuales ya se encuentran en ejecución, conforme al cronograma establecido.