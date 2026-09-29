Banguat y SIB: esta semana se esperan los nombramientos de sus nuevas autoridades

El miércoles 30 de septiembre concluye el período de las actuales autoridades del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria (JM), así como del titular de la Superintendencia de Bancos (SIB), por lo cual se espera el nombramiento de los nuevos funcionarios que ocuparán los cargos.

La ley indica que el nombramiento corresponde al presidente Bernardo Arévalo, quien deberá designar, para un período de cuatro años, al presidente y vicepresidente de la Junta Monetaria, quienes también lo serán del Banguat.

A partir del 1 de octubre asumirán las nuevas autoridades del Banguat y de la JM.

Para la SIB, el mandatario conoce una terna de la cual realizará la selección.

SIB tendrán nuevas autoridades

José Guillermo López, presidente de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), declaró que estas designaciones son importantes y que, al concluir los períodos de los actuales funcionarios, los cargos quedan a disposición para los nuevos nombramientos.

Recordó que en la SIB hay una terna de profesionales y que los miembros de la Junta Monetaria realizaron una selección de las personas que cumplían con los perfiles para ocupar la Superintendencia de Bancos.

“Con base en ello, todos estamos pendientes de cómo será la decisión del Ejecutivo. Los perfiles ya fueron evaluados, revisados y esperamos que cualquiera de ellos tres pueda ejercer la profesión de una manera responsable y por el bienestar del país”, apuntó el directivo de la CFG.

Sobre los retos, López afirmó que hay un gran desafío para Guatemala con respecto a la próxima quinta ronda de Evaluación Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y el Grupo de Acción Financiera (Gafi).

Aclaró que no solo es un proceso a cargo de la SIB, sino que involucra a todas las entidades supervisadas y a otras entidades que están tomadas en cuenta en la nueva ley.

La terna que envió la Junta Monetaria al mandatario está integrada por:

Saulo De León Durán, actual titular de la SIB

Herbert Solórzano, actual gerente administrativo del Banguat

Juan Carlos Catalán Herrera, se desempeña en el Departamento de Investigaciones Económicas del Banguat

CIG pide experiencia para dirigir el Banguat

Durante el reciente Congreso Industrial, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), declaró que quien presida el Banguat y la JM debe contar con reconocida honorabilidad, notoria preparación y competencia en materia económica y financiera.

Explicó que el presidente del Banco de Guatemala es nombrado por el presidente de la República para un período de cuatro años. El nuevo período inicia el próximo 1 de octubre del 2026.

“Las designaciones de Banco de Guatemala y Superintendente de Bancos se encuentran entre las decisiones más trascendentales para la estabilidad económica y la confianza en nuestro país”, remarcó.

Presidir la banca central implica la responsabilidad de garantizar que el quetzal y las inversiones conserven su valor, ejercer la representación legal principal del Banco y dirigir la institución responsable de ejecutar las decisiones de política monetaria del país. No es una tarea fácil.

“Cámara de Industria de Guatemala considera fundamental que la próxima Presidencia del Banco de Guatemala recaiga en una persona con capacidad técnica, experiencia e independencia de criterio. La conducción del Banco Central demanda decisiones responsables especializadas que contribuyan a preservar la estabilidad económica y la confianza en Guatemala”, aseguró Font.